PRINT digital! CONVENTION mit neuem Wachstumsziel für 2018

Mit der zweiten PRINT digital! CONVENTION am 24. und 25. April 2018 möchten die Veranstalter den Erfolg der Premierenveranstaltung 2017 mit über 560 Besuchern aus ganz Deutschland übertreffen. Dafür wird das attraktive Konzept des Trio-Events – die Verbindung der PRINT digital! CONVENTION und des Düsseldorfer Print Cocktails unter dem Dach der Tage der Medienproduktion – beibehalten. Neu hingegen ist der Umzug in die größere Eventlocation „Stadthalle“ im CCD Congress Center Düsseldorf Süd.„Mit dem Unzug in die Stadthalle des CCD auf dem Düsseldorfer Messegelände haben wir die Weichen für Wachstum gestellt. Zum einen können noch mehr Aussteller gemeinsam mit ihren jeweiligen Technologien kreative Ideen vorstellen. Zum anderen wird noch mehr Besuchern und Ausstellern die Möglichkeit geboten, in entspannter Atmosphäre auf Augenhöhe Kontakte zu knüpfen und individuelle Lösungen zu suchen oder weiterzuentwickeln“, erklärt Rüdiger Maaß, Geschäftsführer des f:mp. „Wir freuen uns, dass dieses Konzept aufgeht: Schon jetzt haben über 50 Prozent der Aussteller aus 2017 ihre Beteiligung für 2018 zugesagt. Unser Wunsch ist es, die Ausstellungsfläche zu verdoppeln.“Die drupa, no. 1 for printing technologies, ist erneut offzieller Partner der PRINT digital! CONVENTION und unterstützt das Event über ihr bestehendes Netzwerk.„Die Trendthemen der Veranstaltung und integrierte Erlebniswelten schlagen die Brücke zwischen Technlogien mit Wachstumspotenzial und konkreten Lösungen. Darüber hinaus erfahren Teilnehmer, wie genau diese Trends in erfolgreiche Kampagnen umgesetzt werden können, um konkrete Mehrwerte zu bieten“, erklärt Sabine Geldermann, Director drupa 2020.Die zweite PRINT digital! CONVENTION findet am 24. und 25. April 2018 in der Stadthalle des CCD Congress Center Düsseldorf Süd statt. Weitere Infos finden Sie unter: http://www.f-mp.de/TDM