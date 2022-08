PRINT & DIGITAL CONVENTION: Termin für 2023 steht fest

Die Teilnehmenden können sich auf ein umfangreiches zweitägiges Vortragsprogramm, innovative Exponate, Best Practice zum Anfassen und jede Menge Gelegenheit zum Netzwerken freuen und dabei die aktuellsten Trends und Meinungen der Branche kennenlernen und diskutieren. Auch bei der sechsten Edition der Kongressmesse wird dabei zukunftsorientierter Content zum Potenzial von Digitaldruckanwendungen, Multichannel-Lösungen, kreativer Weiterverarbeitung/Veredelung und nachhaltigen Print- und Verpackungslösungen im Mittelpunkt stehen.Die Anmeldung als Aussteller für die PRINT & DIGITAL CONVENTION 2023 ist ab sofort möglich. Aufgrund eines Feiertags verschiebt sich die gewohnte Tagefolge der Convention um einen Tag: Sie findet nun von Dienstag, 16. Mai, bis Mittwoch, 17. Mai 2023, statt.Die PRINT & DIGITAL CONVENTION 2022 war mit über 1.250 Teilnehmenden und 63 internationalen Ausstellern ein großer Erfolg. Im Fokus des Konferenzprogrammes standen Nachhaltige Medienproduktion, Programmatic Print und Value Added Printing.Die PRINT & DIGITAL CONVENTION wird vom Fachverband Medienproduktion e.V. (f:mp.) in Kooperation mit der Messe Düsseldorf GmbH und der drupa veranstaltet. Weitere Informationen finden Sie unter: www.printdigitalconvention.de oder www.drupa.de/de/drupa_global