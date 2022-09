PRINT & DIGITAL CONVENTION 2023: Jetzt Standfläche sichern

Vom 16. bis 17. Mai 2023 startet in Düsseldorf wieder die Reise in das Printuniversum des Multichannel- & Dialogmarketings: Unter dem Motto „Level-Up!“ macht die PRINT & DIGITAL CONVENTION die Bandbreite von Digitaldruck, digitaler Medientechnologie, Printanwendungen und Multichannel-Lösungen erlebbar. In neun Themenwelten können ausstellende Unternehmen den Teilnehmerinnen und Teilnehmern ihre Neuheiten, Trends und Visionen präsentieren: Dialogmarketing, Value Added Printing /Print Creativ, Label & Packaging, Weiterverarbeitung, Printed Electronics, Brand & Product, Interior & Exterior Design, Nachhaltige Medienproduktion und Programmatic Printing.Die Messe und das begleitende Vortrags- und Workshop-Programm schlagen dabei eine Brücke zwischen Technik, konzeptioneller Planung und konkreter Anwendung und bieten wertvollen Wissenstransfer. Wer sich gerne von der Vielfalt und der Qualität des diesjährigen Konferenzprogramms überzeugen möchte: Alle Präsentationen von 2022 stehen zum Download zur Verfügung und vermitteln so auch im Nachgang noch wertvollen Content https://www.printdigitalconvention.de/de/impressionen/vortraege1-2022 Ein Publikumsmagnet ist das Sonderformat „Highlight-Guide“ der PRINT & DIGITAL CONVENTION. Es steht für die Präsentation von Best Practice und Anwendungen. Aussteller haben hier die Möglichkeit, ihre Produkthighlights in der konkreten Umsetzung zu zeigen. Alle Informationen zu Projektszenarien und Teilnahmemöglichkeiten erhalten Aussteller automatisch mit ihrer Anmeldung.Die PRINT & DIGITAL CONVENTION wird vom Fachverband Medienproduktion (f:mp.) in Kooperation mit der Messe Düsseldorf und der drupa veranstaltet. Weitere Informationen finden Sie unter: www.printdigitalconvention.de