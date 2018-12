PRINT & DIGITAL CONVENTION 2019 - Neue Strategien für Marketing und Medienproduktion

11.12.18

Es gibt viele Aspekte des Dialog- und Multichannel-Marketings, welche die Zukunft der Medienindustrie mitgestalten. Die PRINT & DIGITAL CONVENTION, die der Fachverband Medienproduktion e.V. (f:mp.) in Kooperation mit der Messe Düsseldorf im Mai nächsten Jahres nun bereits zum dritten Mal veranstaltet, ist ihnen auf der Spur.Die Convention ist eine Leistungsschau der Chancen und Möglichkeiten, welche sich durch die kluge Vernetzung von Technologie, Kommunikationskanälen und Medien erreichen lassen. „Erfolgreiche Dialogmarketing-, Crossmedia- und Multichannelkonzepte sind kein Zauberwerk, sondern das Ergebnis einer guten Idee und digitaler Kompetenz. Wir möchten mit unserer Veranstaltung unter Beweis stellen, dass es sich lohnt, über den eigenen Schatten zu springen, Neues zu probieren, die eigenen Kunden einmal direkt und individuell anzusprechen“, erklärt Rüdiger Maaß, Geschäftsführer des f:mp.„Kampagnen, die gedruckte Werbung enthalten, sind 67% effektiver als solche ohne“ sagt Lisa Kretschmann, Leiterin der FEPE. „In Kombination mit den neuen technologischen Möglichkeiten hat Dialogmarketing eine unschlagbare Wirkung und wir freuen uns, dieses traditionelle Medium in seiner neuen Form auf der PRINT & DIGITAL CONVENTION 2019 vorzustellen und zu diskutieren.“Die einzigartige Mischung aus Erlebnisausstellung und Kongress gibt Ihnen Einblicke in das Hier und Jetzt, den Status quo, ebenso wie in die zukünftigen Technologien, Produktionsweisen und Vernetzungsmöglichkeiten von Print und digitaler Technologie. In den integrierten Themenwelten sehen Sie Innovationen und Bewährtes direkt im Businesskontext. So erleben Sie die Wirksamkeit von Dialogmarketing, von Crossmedia- und Multichannel-Marketing und können neue Ideen und Anregungen finden, um ein maßgeschneidertes Konzept für das eigene Marketing zu entwickeln.Seit dem Kickoff der PRINT & DIGITAL CONVENTION hat die Kongressmesse eine äußerst dynamische Entwicklung genommen. Bereits 50% der Aussteller aus 2018 haben ihre feste Buchung für 2019 eingereicht und sind als wichtige Säulen der Veranstaltung im nächsten Jahr wieder dabei.Alle relevanten Informationen und Neues rund um Dialog-, Crossmedia- und Multichannel-Marketing finden Sie am 7. und 8. Mai 2019 im CCD Congress Center Düsseldorf bei der dritten Ausgabe der PRINT & DIGITAL CONVENTION. Kooperationspartner der Kongressmesse sind FEPE (europäische Verband der Hersteller von Briefumschlägen und Versandhüllen), der VDBF (Verband der deutschen Briefumschlag-Industrie) und IPC (International Post Corporation in Brüssel).Weitere Infos unter: www.printdigitalconvention.de