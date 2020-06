Neues Webinar: Multisensorik, Papierhaptik, Druckveredelung - wie Print Kaufentscheidungen nachhaltig beeinflusst

Haptik in einem Webinar? Das geht doch gar nicht! Oder doch?Coronabedingt haben wir in den letzten Wochen gelernt, dass vieles eben doch virtuell geht und keine lange Anreise nötig ist. Die meisten von uns haben Erfahrung mit Webinaren gesammelt. Diese Form der Wissensvermittlung ist organisatorisch sehr gut umsetzbar, aber oft sehr einseitig und auf einen Bildschirm beschränkt. Daher haben wir uns ein Konzept überlegt, das Theorie, Praxis und Interaktion verbindet. Papier und Druckveredelung schreien förmlich nach Anfassen und Erleben. Daher bekommen alle Teilnehmer vor dem Webinar ein Musterpaket mit veredelten Papiermustern zugeschickt, diese werden dann – nach der theoretischen Wissensvermittlung – praktisch besprochen und analysiert. Somit hat jeder Teilnehmer eine tolle Kombination von Theorie und Live-Erlebnis. Zudem ist die Teilnehmerzahl begrenzt, um auch in der Gruppe die Interaktion zu fördern.Es tut sich auch einiges am Printmarkt. Außergewöhnliche Ideen, die auf Papier umgesetzt werden, steigern auch den Wert dieser Materialien. Die sinnliche Haptik von Papier, Spezialtinten und feinste Lasercut-Muster erwecken das Interesse und erhöhen das Involvement der Konsumenten – sie sind ein noch immer unterschätzter Faktor bei der Kaufentscheidung.Druckprojekte mit innovativen Veredelungen zu gestalten, erschafft einen Eindruck – ein großartiger Weg in Erinnerung zu bleiben. Dieses Webinar bringt Ihnen theoretische Erkenntnisse über Multisensorik näher, den Wert der Materialien wie Papier und gibt Ihnen einen Überblick über die Wirkung verschiedener sowohl digital gedruckter als auch analoger Veredelungen.Dieses Webinar ist eine Kooperation vom f:mp. (Fachverband Medienproduktion) und Mondi.Infos und Anmeldung: https://www.f-mp.de/campus/seminare/490/ Abbildung KeyVisual: https://www.dropbox.com/s/39zgpvfu3610bju/Haptik-Webinar.png?dl=0