Neues Highlight in der f:mp.-Weiterbildung

Die Aufgabe eines Medienproduktioners verlangt in zunehmendem Maß eine hohe Beratungskompetenz. Mit seinem Wissen um die Herausforderungen in der Marken- und Unternehmenskommunikation und den Erfolgsfaktoren, die zu einer wirksamen und nachhaltigen Kundenansprache führen, ist der Schritt ins Marketing-Management naheliegend.Der f:mp. knüpft mit dem Fernstudiengang Marketing-Management deshalb nahtlos an das bereits erfolgreich etablierte Fernstudiumtudium „Produktions-Management (Print)“ an. In den möglichen Fachrichtungen Event und Sponsoring, Public Relations und Sales Promotion findet jeder Interessent genau die für seinen beruflichen Alltag passenden Themen und Inhalte. „Wir legen in allen Weiterbildungen großen Wert auf den praktischen Bezug. Auch in diesem Fall stehen in erster Linie pragmatische Erfahrungen und Fallstudien auf dem Lehrplan“, erklärt Rüdiger Maaß, Geschäftsführer des f:mp. So wird theoretisches Wissen gleich um wertvolles Know-how ergänzt.Der Fernstudiengang ist selbstverständlich von der ZFU anerkannt. Diese staatliche Zertifizierung stellt sicher, dass mit dem inhaltlich und pädagogisch überprüften Studienmaterial das Ziel des Studiums sicher erreicht werden kann.Bei allen Studiengängen wird mit dem erfolgreichen Abschluss der Manager-Titel verliehen. „Durch den ausgezeichneten Ruf der f:mp.-Weiterbildungen in der Industrie und Wirtschaft gelten unsere Abschlüsse als sinnvolle Nachweise für erworbene Fachkompetenz“, fügt Rüdiger Maaß hinzu.Ab sofort können sich Interessenten anmelden. Weitere Informationen zum Fernstudiengang Marketing-Management und den Inhalten finden Sie unter: https://www.f-mp.de/fernstudium