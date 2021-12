Neuer Vorstand des Fachverbands Medienproduktioner e.V.

Von den f:mp.-Mitgliedern wurden der Vorstandsvorsitzende Dieter Beller, der stellvertretende Vorsitzende Harry Steiert und der Schatzmeister Gero Maatz einstimmig gewählt. Zum Vorstand für das Ressort Multichannel-Strategie wählte das Gremium den neuen Kollegen und „Geprüfter Medienproduktioner/f:mp.“ Marc Seele. Das Ressort Aus- und Weiterbildung liegt weiterhin in Händen von Gennaro Marfucci.Vor allem die einstimmige Wahl des Vorstandes ist ein wichtiges Signal für die Geschlossenheit des Verbandes. Der Beruf des Medienproduktioners hat sich in den letzten Jahren mehr als intensiv geändert – nicht zuletzt durch die Aufgaben im Online- und Mobile-Bereich. „Auf diesem Weg haben wir die Mitglieder und auch die Branche in den letzten Jahren intensiv und zukunftsorientiert begleitet. Nicht zuletzt die 2 zukunftorientierten Ressorts Digitale Transformation (in den Händen von Harry Steiert) und Multichannel-Strategie dokumentieren die stetige Weiterentwicklung des Verbandes“, kommentiert Geschäftsführer Rüdiger Maaß das Wahlergebnis. „Es ist schön zu sehen, dass die f:mp.-Mitglieder geschlossen hinter dem neuen Vorstand stehen. Das bestärkt den Tatendrang des Vorstandes und bestätigt, dass der f:mp. auf dem richtigen Weg ist.“Dieter Beller, seit nunmehr schon 19 Jahren im Vorstand des f:mp. aktiv, freut sich, dass sowohl die Vorstandskollegen ihm das Vertrauen ausgesprochen haben als auch über die Wahl zum Vorstandsvorsitzenden. „Der f:mp. wird seine erfolgreiche Strategie in den nächsten drei Jahren weiter ausbauen“, verspricht er. „Die Zukunft der Medienproduktion liegt im intelligenten und geschickten Zusammenspiel der analogen und digitalen Medien.“Infos über das Vorstandsteam: http://www.f-mp.de/content/ueber-fmp/vorstand