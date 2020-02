Print ist nicht nur ein physisches, sondern ein ganz und gar multisensorisches Medium. Damit ist er den digitalen Medien eine entscheidende Nasenlänge voraus, wenn es um die Wirksamkeit von Kundenansprache geht. Gleichzeitig stellt Digitaldruck im Rahmen des Programmatic Printing auch eine wichtige Säule der Marketing-Automatisierung von individualisierten, inhaltsgesteuerten und interaktiven Medien dar.Die drupa-Trend-Konferenz „Multichannel-Publishing und die Relevanz des Digitaldrucks“ hat es sich zum Ziel gesetzt, diesen entscheidenden Trends eine Bühne zu geben und einen ersten Vorgeschmack auf die zur drupa zu erwartenden Highlights zu geben.Namhafte Hersteller aus dem Digitaldrucksegment werden vertreten sein und in verschiedenen Vorträgen auf wichtige Aspekte des Programmatic Printing und den Entwicklungen im Akzidenzdigitaldruck und Highspeed-Inkjet eingehen. Dazu gehören unter anderem die Weiterentwicklung der Digitaldrucktechnologie und deren Potenziale, die Implementierung digitaler Printapplikationen in den Produktionsprozess, die Integration von Print in eine Multichannel- und Datenstrategie und als Praxisbeispiel die erfolgreiche Kombination von vollfarbigem Highspeed-Inkjet und Tiefdruck, womit Millionen von Zeitschriften in unzähligen Versionen gedruckt werden können, sowie die Entwicklung weiterer verschiedener ausgefeilter datengetriebener One-to-One-Kampagnen.Die drupa-Trend-Konferenz findet am 23. April 2020 in Düsseldorf statt.Die Teilnahme kostet 195 € pro Person zzgl. MwSt. Für f:mp.-Mitglieder kostet die Teilnahme lediglich 50 € pro Person zzgl. MwSt. Weitere Informationen und eine Anmeldemöglichkeit finden Sie unter: https://www.f-mp.de/Trend Die drupa-Trend-Konferenz ist ebenfalls der erste Vorgeschmack auf die Live-Demonstration der Themen in den Guided Tours auf der drupa. Die Infos dazu finden Sie hier: https://www.drupa.de/de/Besucher/drupa_Guided_Tours/drupa_Guided_Tours