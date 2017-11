Mit dem f:mp.-Fernstudium zu mehr Kompetenz im Marketing

Das Fernstudium ist eine bewährte Möglichkeit der Weiterbildung, ohne die Berufstätigkeit durch ein Studium an einer fachbezogenen Hochschule oder Akademie zu unterbrechen. Das gibt die Freiheit, neben Beruf und Familie immer dann, wenn sich eine Gelegenheit bietet, ohne Terminstress und mit einem Lernaufwand von etwa acht bis zehn Stunden pro Woche die Karriereleiter hinaufzuklettern.Das f:mp.-Fernstudium „Produktions-Management (Print)“ wendet sich an alle, die gerne mehr Verantwortung im weiten Bereich des Marketing übernehmen möchten. So erhalten die Praktiker der Branche die Gelegenheit, ein zusätzliches theoretisches Fundament zu bauen und somit den Anforderungen gerecht werden zu können, die sonst an Diplom-Kaufleute bzw. Betriebswirte gestellt werden.In Kombination mit dem Fernstudiengang „Produktions-Management (Print)“ können spezialisierte oder zusätzliche Qualifikationen auf modularer Basis erworben werden. Bei allen Studiengängen werden mit dem erfolgreichen Abschluss ein Zertifikat und ein Manager-Titel verliehen. Der Fernstudiengang des f:mp. ist selbstverständlich staatlich (ZFU) geprüft und zugelassen.„Ich kann nur jeden dazu einladen, sich selbst auf die Probe zu stellen. Mit ein wenig Selbstmotivation ist das Fernstudium wirklich eine einfache Möglichkeit, die eigene Fachkompetenz zu vergrößern“, erklärt Studienleiter Rüdiger Maaß. „Durch den ausgezeichneten Ruf der f:mp.-Qualifikationen stehen Ihnen mit dem Zertifikat auf dem Weg in die berufliche Zukunft viele Türen offen.“Weitere Informationen: https://www.f-mp.de/Fernstudium