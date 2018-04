Edelmeister-Wettbewerb - Kreative Digitaldruckveredelung

Broschüren, Akzidenzen

Die kreative Idee ist das Fundament, auf dem wirkungsvolle Kundenkommunikation aufbaut. Ob Broschüren, Mailings, Etiketten, Verpackungen oder Plakate – sie entfalten ihre Wirkung dann am besten, wenn sie direkt ins Auge fallen, multisensorisch aktivieren und mit einem gewissen Charme dazu verführen, ihnen Aufmerksamkeit zu schenken.Der f:mp., die Messe Düsseldorf und die PRINT digital! CONVENTION mit allen Partnern möchten deshalb neben der Technik auch einmal die Idee in den Mittelpunkt rücken. Der Edelmeister-Kreativwettbewerb zeichnet kreative, außergewöhnliche und aufmerksamkeitsstarke Veredelungsprojekte aus, die nur mit den aktuell verfügbaren Digitaldrucktechniken und natürlich in Verbindung mit entsprechenden Bedruckstoffen realisiert werden können.Um neue und ausgefallene Ideen zu entwickeln, können sich die Award-Teilnehmer kostenlos auf der PRINT digital! CONVENTION in Düsseldorf von den technischen Möglichkeiten inspirieren lassen. Auch in den Workshops und dem Kongress steht das Thema Digitaldruckveredelung auf der Agenda. Die Teilnahme bietet mit über 35 Fachvorträgen sicherlich einen soliden Know-how-Transfer.Wenn dann die Ideen entwickelt wurden, können die Teilnehmer diese bis zum 30. Juni 2018 entweder als bereits fertiges im Digitaldruck produziertes Veredelungsprojekt oder als Muster einreichen. Bei Letzterem werden die Printprodukte in veredelter Premiumqualität direkt von den Partnern des Edelmeister- Wettbewerbs produziert. Teilnehmer erhalten dann drei gedruckte Musterexemplare.Geehrt werden Entwurfsideen und Printprodukte, realisiert mit aktuell verfügbaren Digitaldruck-Veredelungstechniken, in Verbindung mit entsprechenden Bedruckstoffen:Die Award-Jury, alles Experten auf ihrem Gebiet, bewertet jede Einreichung mit besonderem Blick aus der Perspektive der Kreation, der Medien- und Kommunikationsbranche sowie aus Sicht von Markenvertretern und Produktionsagenturen.Die Sieger werden im September 2018 im Rahmen einer Ausstellung aller Einreichungen bekanntgegeben. Der Katalog zur Ausstellung wartet mit zusätzlichen Informationen zur Produktionstechnik und Hintergründen zu den kreativen Ideen auf. So können diese wiederum andere Kreative dazu inspirieren, sich auf das Abenteuer Digitaldruckveredelung einzulassen und etwas ganz Besonderes zu schaffen.Einreichung und weitere Informationen: http://www.edelmeister-wettbewerb.de