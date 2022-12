Druckprodukte mit Funktion – f:mp. gewinnt mit dem Medienhaus Gather GmbH neuen strategischen Partner

Das Medienhaus Gather steht für „Papier mit Funktion und Druckprodukte mit Mehrwert“: Integrierte Karten, integrierte Etiketten, RFID- und NFC-Technologie, Formulare und SD-Sätze, um nur einige Möglichkeiten zu nennen. Weiterhin sind Veredelungen wie Heißfolien- und (Einzelbild-) Hologrammprägung sowie digitaler Sonderfarbdruck inkl. Lackierung möglich.Alle Aktivitäten – auch in Kombination – dienen zur Intensivierung der Rezipientenkontakte, natürlich auch mit dem Ziel, Print als Kommunikationshub und Medienbrücke in digitale Welten zu aktivieren.Von ganz einfach bis hochspeziell bildet das Medienhaus Gather die komplette Bandbreite hochwertiger Druckverfahren mit jeder Menge Know-how ab. Genau dieses Know-how wird immer wieder eingesetzt um gemeinsam mit oder für die Kunden neue Produkte und vor allem Lösungen zu entwickeln.„Wir freuen uns auf die Partnerschaft mit dem f:mp., mit dem wir ja schon seit längerer Zeit auf Projektebene verbunden sind. Als Teilnehmer der letzten zwei PRINT & DIGITAL CONVENTIONS konnten wir über einzelne Highlightprojekte unser Leistungsportfolio in Szene setzen. Nun war es an der Zeit, die Partnerschaft auf strategische Pfeiler zu setzen. Der Austausch über die f:mp.-Plattform sehr wertvoll. So intensivieren wir nicht nur die Kontakte zu Interessenten, sondern auch zu anderen Industriepartnern – denn nur gemeinsam sind wir stark.“, so Carola Gather, Geschäftsführerin der Medienhaus Gather GmbHInfos: www.gather.de