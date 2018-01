Wormser Student belegt mit seiner Idee den zweiten Platz beim Start-Up Hackathon in Kalifornien

Seit August 2017 ist Jonas Deichelmann, Informatikstudent der Hochschule Worms, für ein Semester an der California State University in Monterey Bay. Dort bieten sich den Studenten immer wieder spannende Möglichkeiten, an Wettbewerben teilzunehmen. So fand vom 3. bis zum 5. November 2017 der California State University der Monterey Bay Start-Up Hackathon statt. Ein Hackathon ist eine kollaborative Software- und Hardwareentwicklungsveranstaltung. Das Motto lautete „Tech for Disaster Recovery“ und forderte die Studenten dazu auf, innovative Konzepte zur Katastrophennachsorge wie Erdbeben, Waldbrände und Hurrikans zu entwickeln. Für die Ausarbeitung der Projektideen standen den rund 150 Teilnehmern zwei Tage Zeit zur Verfügung.



Qualifizierte Ersthelfer in der Nähe auf Notsituation aufmerksam machen



Das Team um Jonas Deichelmann bestand aus zwei kalifornischen, zwei norwegischen, einem dänischen und einem chinesischen Studenten. Zusammen entwickelten sie eine Idee weiter, die darauf abzielt, auch in Alltagssituationen schnell auf Notsituation reagieren zu können. Durch Vernetzung qualifizierter Ersthelfer mit der Rettungsleitstelle kann das sogenannte „Therapiefreie Intervall“ stark verkürzt und somit die Überlebenschance beispielsweise bei einem Herzstillstand erhöht werden.



Das System wird außerdem weitere Funktion zur Verfügung stellen, wie eine Karte der nächsten AEDs (automatisierte externe Defibrillator) sowie Fort- und Weiterbildungshinweise. Registrieren kann sich jeder qualifizierte Ersthelfer, dafür ist der Nachweis von mindestens einem erweiterten Erste-Hilfe-Kurs notwendig.



Bei der Idee handelt es sich um die Weiterentwicklung des Projekts Mobile Retter. Neu ist hierbei insbesondere die Schnittstelle zu bereits bestehenden Programmen. So kann die Suche nach Ersthelfern im Hintergrund laufen.



Fachjury bewertet knapp 20 Projekte



Am Ende der Bearbeitungszeit bewertete eine Fachjury, bestehend aus Professoren unterschiedlicher Universitäten, überregionalen Notfallmanagern und Managern aus dem Silicon Valley unter anderem das Nutzenpotenzial sowie die Realisierbarkeit. Das Team von Jonas Deichelmann wurde dabei insbesondere als innovativ, zukunftsorientiert und lebensrettend ausgezeichnet.



Teilnahme auch an anderen Wettbewerben



Bereits am 11. November hatte Jonas Deichelmann an den Vorausscheidungen für den International Collegiate Programming Contest an der University of California in Berkley teilgenommen. Auch wenn es hier nicht für das Finale gereicht hat, gratuliert die Hochschule Worms Jonas Deichelmann für seinen Erfolg während des Auslandssemesters aus!

Diese Pressemitteilung posten:

Website Promotion

Weitere Pressemitteilungen dieses Herausgebers