Übergänge vorausschauend gestalten - Neues Leitungsteam für die Hochschule Worms

Die Hochschule Worms stellt sich vorausschauend den personellen Veränderungen, die im ersten Quartal 2024 in der Hochschulleitung anstehen. Die Stärkung der institutionellen Stabilität und die Aufrechterhaltung der hohen Standards der Hochschule verdankt sie der weitsichtigen Arbeit ihres Präsidenten Prof. Dr. Jens Hermsdorf. Mit seinem Ausscheiden und dem des Vizepräsidenten Prof. Dr. Henning Kehr, der Ende April 2024 in den Ruhestand geht, gilt es, die Übergänge so zu gestalten, dass die Hochschule den aktuellen Herausforderungen weiterhin erfolgreich begegnen kann.



Neue Vizepräsidenten gewählt



Die notwendige Neustrukturierung der Hochschulleitung erfordert mehrere Schritte. Dazu gehört auch die Wahl neuer Vizepräsidenten, die in der Zwischenzeit vollzogen wurde. Gewählt wurden vom Senat der Hochschule die langjährigen Dekane Prof. Dr. Hans Rück vom Fachbereich Touristik/Verkehrswesen und Prof. Dr. Patrick Sinewe vom Fachbereich Wirtschaftswissenschaften (beide mit Wirkung zum 15.1.24) sowie der Wissenschaftliche Leiter des Rechenzentrums Prof. Dr. Zdravko Bozakov aus dem Fachbereich Informatik (mit Wirkung zum 1.5.24).



Hochschule für die Zukunft gut aufgestellt



Sowohl Prof. Rück als auch Prof. Sinewe können auf eine umfangreiche Führungserfahrung zurückblicken, und ihre Erfolge in ihren Fachbereichen zeichnen sie als leistungsstarke und zukunftsorientierte Führungspersönlichkeiten aus. Prof. Bozakov bereichert das Team um die immer wichtiger werdende Komponente der Digitalisierung von Arbeitsprozessen, der zugehörigen Infrastruktur und IT-Sicherheit.



Die neu strukturierte Hochschulleitung setzt somit einen ersten eigenen Akzent: Indem alle Fachbereiche in der Hochschulleitung vertreten sind, soll eine noch bessere Verzahnung der Lehr- und Forschungseinheiten sichergestellt und die bevorstehende strategische Neuausrichtung der Hochschule gefördert werden.



Die gesamtgesellschaftlichen Entwicklungen fordern die Hochschulen für angewandte Wissenschaften in besonderer Weise, denn der steigende Fachkräftebedarf ist ein wichtiger Aspekt, aber auch technische und wirtschaftliche Fragestellungen müssen berücksichtigt und zukunftsorientiert angegangen werden. Hier ist ein starkes, aber auch erfahrenes Team besonders wichtig und die Hochschule Worms freut sich, mit der neuen Aufstellung die anstehenden Zukunftsthemen angehen zu können.