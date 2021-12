Talent und Engagement - Deutschlandstipendienvergabe an der Hochschule Worms

Das Deutschlandstipendium verfolgt die Intention, Studierende zu fördern, die neben sehr guten Noten sich sozial- und gesellschaftlich engagieren sowie besondere soziale, familiäre oder persönliche Umstände aufweisen.



In diesem Jahr freuten sich 26 besonders leistungsstarke und engagierte Studierende der Hochschule Worms, als sie am 24. November ihren Bewilligungsbescheid zur Förderung erhielten.



Die Stipendiaten erhalten monatlich bis zu 2 Semester lang 300 Euro für ihr Studium. Die Stipendiensumme wird je zur Hälfte von privaten Förderern und vom Bund aufgebracht.



Für die Studierenden ist dieses Stipendium eine große Hilfe. Die zusätzlichen 300 Euro monatlich helfen im Studium enorm. Ob gerade die Abschlussarbeit ansteht und deshalb keine Zeit mehr für einen Nebenjob bleibt oder ob die Anschaffung wichtiger Literatur erleichtert wird, im Studium kommt ein Stipendium immer genau richtig. Und so mancher Job ist wegen Corona weggefallen, da ist das Stipendium eine enorme Unterstützung



Förderer und Geförderte vernetzen



Das Deutschlandstipendium ist das größte öffentlich-private Gemeinschaftsprojekt im Bildungsbereich, das es je gab. Die Förderer leben eine Stipendienkultur, die Deutschlands Spitzenposition langfristig sichert. Die eine Hälfte der Fördergelder wird vom Bund und die andere von den privaten Förderern, meist Unternehmen, aber auch gemeinnützigen Stiftungen und Vereinen, übernommen.



In diesem Vergabejahr unterstützten 21 Förderer aus der Region die Studierenden durch die Beteiligung am Deutschlandstipendium. Der direkte Kontakt zwischen Förderer und Stipendiat ist eine besonders gute Gelegenheit, um voneinander zu partizipieren. Es geht um mehr als eine reine finanzielle Unterstützung, es geht um den Austausch. So können potenzielle Fachkräfte Unternehmenskulturen kennenlernen und Unternehmer können Kontakte zur Hochschule schließen. Das wiederum stärkt die Region. Mit dem Deutschlandstipendium vernetzen sich Wirtschaft und Wissenschaft zum beiderseitigen Nutzen.



Dank an Förderer und leistungsstarke Studierende



Die Vergabefeier ist für die Hochschulleitung eine gute Gelegenheit, sich bei den Förderern, Unternehmen und sonstigen Institutionen zu bedanken, die – zum großen Teil zum wiederholten Mal – die Förderung von jungen Menschen ermöglichen. So hatten Förderer und Geförderte die Chance zum Austausch und einem ersten Kennenlernen. Der Dank gilt den erfolgreichen Studierenden, die herausragende Leistungen erbringen und den Förderern, die mit ihrem Beitrag ein besonderes gesellschaftliches Engagement beweisen.



Förderer in alphabetischer Reihenfolge: Adolf Schuch GmbH Lichttechnische Spezialfabrik, Alumni-Club-Worms e.V., Constaff GmbH, EWR Aktiengesellschaft, Fiege Logistik Stiftung & Co. KG, Förderkreis der Hochschule Worms e. V., Grace Europe Holding GmbH, Institute for Business Travel Studies e. V., Lotto Rheinland-Pfalz-Stiftung, Mainzer Volksbank eG, Massoth e.K Internationale Spedition, MLP Finanzdienstleistungen AG, Pfalz Alarm GmbH, PPI AG, Renolit SE, Rhenania Worms GmbH, Rowe Mineralölwerk GmbH, Schmidt Systemtechnik GmbH, SHE Informationstechnologie AG, Sparkasse Worms-Alzey-Ried, WIGOL Stache GmbH.

