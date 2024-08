Steuerrecht verstärkt sich durch Dr. Georg Renner als neuen Honorarprofessor an der Hochschule Worms

Dr. Renner ist der Hochschule seit vielen Jahren verbunden und lehrt seit 2012 als Dozent im Masterstudiengang Taxation. In dieser Zeit hat er wertvolle Kontaktanbahnungen zwischen diversen Beratungsunternehmen in Frankfurt am Main und den Studierenden der Hochschule Worms ermöglicht.



Dr. Renner ist Rechtsanwalt und Steuerberater und seit 2014 geschäftsführender Partner der Wirtschaftskanzlei Schiedermair Rechtsanwälte in Frankfurt. Seine Beratungstätigkeit umfasst steuerliche Strukturierungen von Immobilien- und M&A-Transaktionen, Unternehmenssteuerrecht, Stiftungsrecht, Gemeinnützigkeitsrecht sowie Tax Compliance. In den letzten Jahren hat er zudem mehrere Joint Ventures im Bereich der erneuerbaren Energien beraten.



Besonders im Modul steuerliche Gestaltungsberatung hat Herr Dr. Renner neben dem Studiengangsleiter Prof. Dr. Patrick Sinewe die beiden Masterstudiengänge Taxation und Taxation dual mit vorangetrieben und trägt hier zur Praxisausbildung der künftigen Steuerberater an der Hochschule Worms bei. Damit wird auch die enge Verknüpfung von Wissenschaft und Wirtschaft weiter gestärkt.



Die Hochschule Worms baut mit dieser Fachexpertise auch das von Vizepräsident Prof. Dr. Patrick Sinewe geleitete neue Zentrum für Kooperationen und Wirtschaftstransfer aus. Dr. Renner wird neben der Lehrtätigkeit als laufender Mentor sowohl des hochschulinternen Gründernetzwerkes als auch für den Wormser Digital Hub unterstützend zur Verfügung stehen. Damit geht die Hochschule einen weiteren Schritt einer engeren Verzahnung von Forschung, Lehre und Wirtschaft.

