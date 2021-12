Soroptimisten Club verleiht der Hochschule Worms Menschenrechtstafel

Zum neunten Mal in Folge verleiht der Soroptimist Club, die weltweit größte Service-Organisation berufstätiger Frauen, die Menschenrechtstafel. Diese würdigt Einrichtungen, die entweder im Rahmen ihrer Arbeit einen besonderen Fokus auf das Thema Menschenrechte gesetzt haben oder als Bildungseinrichtungen sich in besonderer Weise für Menschenrechte einsetzen. In diesem Jahr erhielt die Hochschule Worms einen Tag vor dem Tag der Menschenrechte, am 09.12.2021, die Menschenrechtstafel aus den Händen engagierter Wormser Soroptimistinnen. Sie würdigen so den oft ehrenamtlichen Einsatz von Beschäftigten und Studierenden für Schülerinnen und Schüler aus benachteiligten Familien. Aber auch die Unterstützung hilfsbedürftiger Seniorinnen und Senioren und Aktivitäten und Veranstaltungen gegen Diskriminierung und Benachteiligung von Frauen in Hochschule und Gesellschaft gehören zu ihren Themen.



Ohne engagierte Studierende und ohne Spenden geht es nicht



Vizepräsident Professor Henning Kehr freute sich, die Präsidentin der Soroptimistinnen, Barbara Meyer, an der Hochschule begrüßen zu können. Gerne nahm er die Auszeichnung für die Hochschule entgegen, gab aber den Dank direkt an die aktiven Studierenden weiter, ohne deren Engagement die Schüler- und Seniorenprojekte nicht denkbar wären.



Lilian Schmidt, bereits seit zwei Jahren im Projekt, beschreibt eindrucksvoll, wie aus einem Job eine Herzensangelegenheit werden kann. „Zu beobachten, wie schnell Kinder ihre Sprachkenntnisse verbessern können, ist einfach großartig. Wenn ich dabei helfen kann, dann geht mir das wirklich ganz nahe. Und wir Studierenden haben große Lust, uns zu engagieren,“ betont die junge Frau begeistert.



Annette Mayer-Möbius, Projektkoordinatorin der Hochschule Worms, zeichnete das breite Spektrum des sozialen Engagements an der Hochschule Worms nach. Sie bedankte sich für die aktive Unterstützung seitens der Studierenden, hob aber hervor, dass ohne die Spenden von Serviceclubs wie die der Soroptimistinnen die Projekte nicht durchführbar wären. Neben dem Einsatz für Kinder und Senioren hob sie auch das Projekt FocusFrauen der Gleichstellungsstelle der Hochschule hervor, das ebenfalls in Kooperation mit den Soroptimistinnen insbesondere Studentinnen unterstützt.



Barbara Meyer betonte das besondere Engagement der Hochschule, das weit über den Lehrauftrag hinaus gehe. Und der Ausbau der Projekte über die Gleichstellungstelle sei ein weiterer toller Anknüpfungspunkt für gemeinsame Arbeit: “Die Förderung von Frauen im Studium, beim Berufseinstieg und bei der Karriereplanung sehen auch wir Soroptimistinnen als Schlüssel, um die Stimme von Frauen in unserer Gesellschaft adäquat zu verankern.”



Der Soroptimist Club Worms zeigt mit dieser Aktion, wie wichtig es ist, Verantwortung für die Gewährleistung der Menschenrechte, die im Grundgesetz verankert sind, zu übernehmen.

(lifePR) (