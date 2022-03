Sommersemester erfolgreich gestartet

Am Donnerstag den 17. März startete das Sommersemester 2022 an der Hochschule Worms.



Das Semester findet wieder in Präsenz statt und das bedeutet für die neuen Studierenden, Kontakte mit ihren Kommilitoninnen und Kommilitonen von Anfang an schließen zu können und die Möglichkeit, auch den Campus vor Ort kennenzulernen.



Endlich wieder Leben auf dem Campus



Der Vizepräsident der Hochschule, Prof. Dr. Henning Kehr, begrüßte die neuen Studentinnen und Studenten und betonte die vielseitigen Aspekte der Studienzeit und dass die Studierenden mit der Entscheidung, ein Studium an der Hochschule Worms aufzunehmen, einen soliden Grundstein für ihre Zukunft gelegt haben. Dieser neue Lebensabschnitt, in dem die eigene Meinung ausgebildet wird und in der man sich selbst neuen Herausforderungen stellt, ist eine spannende und herausfordernde Zeit. Daher sei es wichtig, engagiert, neugierig und offen diese Zeit mitzugestalten. „Wir freuen uns auf ein Semester, das das Studieren und Lernen auf dem Campus wieder ermöglicht“, hob Professor Kehr hervor. Zugleich sei es aber enorm wichtig, für ein einheitliches und solidarisches Miteinander und gesundheitlich für den bestmöglichen Schutz aller zu sorgen und bei allen Verpflichtungen die Lebensfreude nicht aus den Augen zu verlieren.



Umfangreiches Infopaket macht den Einstieg leicht



Die Fachschaften sorgen zu jedem Semesterbeginn dafür, dass sich die Erstsemester schnell orientieren und auf dem Campus wohlfühlen können. Das macht einen guten Start ins Studium aus. Mit Campusrundgängen, Einführungsveranstaltungen und gemeinsamen Unternehmungen stellen sie für ihre neuen Kommilitoninnen und Kommilitonen ein abwechslungsreiches Programm zusammen, das gewährleistet, dass der Studieneinstieg gelingt. Die Campusführungen in kleinen Gruppen helfen den neuen Studierenden, sich untereinander schnell kennenzulernen. So ist es leicht, mit all den neuen Dingen schnell zurechtzukommen und wenn das Studium so gut verläuft wie der Start, dann steht einer erfolgreichen Karriere in Worms nichts mehr im Weg.



An die nötigen Rahmenbedingungen aufgrund der Pandemie, die einen reibungslosen Studienverlauf sicherstellen, haben sich längst alle gewöhnt und so herrscht auf dem Campus richtig gute Laune