Semesterstart mit viel Elan und Optimismus

Mit Freude nahm die Hochschule Worms ihre Erstsemester in Empfang. Endlich ist wieder Leben auf dem Campus und der Studienalltag stellt sich auf dem Hochschulgelände ein. Für die rund 580 neuen Studierenden fühlt sich das alles noch etwas ungewohnt an, aber mit der Unterstützung der Fachschaften und studentischen Gremien machen es die Studierenden den Newcomern leicht, sich auf dem Campus zurechtzufinden. Dass wieder ein Präsenzsemester möglich ist, fühlt sich richtig gut an und bedeutet für die Erstsemester von Anfang an Kontakte mit ihren Kommilitoninnen und Kommilitonen knüpfen zu können. Dass es wichtig ist sich kennenzulernen, auszutauschen und tragende Netzwerke aufzubauen, zog sich wie ein roter Faden durch den Tag.



Netzwerke und gute Kontakte von Anfang an



Vizepräsident der Hochschule, Prof. Dr. Henning Kehr begrüßte die neuen Studentinnen und Studenten und betonte die vielseitigen Aspekte der Studienzeit und dass die Studierenden mit der Entscheidung, ein Studium an der Hochschule Worms aufzunehmen, einen soliden Grundstein für ihre Zukunft gelegt haben. Dieser neue Lebensabschnitt, in dem die eigene Meinung ausgebildet wird und in der man sich selbst neuen Herausforderungen stellt, ist eine spannende und herausfordernde Zeit. Daher sei es wichtig, engagiert, neugierig und offen diese Zeit mitzugestalten. „Wir freuen uns auf ein Semester, das das Studieren und Lernen auf dem Campus wieder ermöglicht“, hob auch Professor Kehr hervor. Gerade in Zeiten, die von Krisen geprägt sind, ist es umso wichtiger, füreinander offenzubleiben. Bürgermeisterin Stephanie Lohr begrüßte die Studierenden und betonte ihre Freude über die vielen jungen Menschen, die mit ihrer Entscheidung für ein Studium in Worms eine gute Wahl getroffen haben. Denn Worms sei bunt und weltoffen, verbinde einen tollen Standort mit guter Lebensart und biete regional ungeahnte Chancen.



Umfangreiches Infopaket macht den Einstieg leicht



Die Fachschaften sorgen zu jedem Semesterbeginn dafür, dass sich die Erstsemester schnell orientieren und auf dem Campus wohlfühlen können. Mit Campusrundgängen, Einführungsveranstaltungen und gemeinsamen Unternehmungen stellen sie und die Fachbereiche für die neuen Kommilitoninnen und Kommilitonen ein abwechslungsreiches Programm zusammen, das gewährleistet, dass der Studieneinstieg gelingt. Besonders die Campusführungen in kleinen Gruppen helfen den Erstis, sich untereinander schnell kennenzulernen. So ist es leicht, mit all den noch unbekannten Dingen zurechtzukommen und wenn das Studium so gut verläuft wie der Start, dann steht einer erfolgreichen Karriere in Worms nichts mehr im Weg.