Relaunch der SciPort RLP Website

Die Forschungsdatenbank SciPort RLP ist die führende Webadresse für Informationen zu Forschungsprojekten und Publikationen vieler Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des Landes Rheinland-Pfalz. In den letzten Jahren wurde die Website stetig weiterentwickelt, jetzt aber zum ersten Mal seit 2010 umfassend neugestaltet. Seit dem 5. März 2022 zeigt sich die Datenbank in modernem Design.Wer die Forschungslandschaft in Rheinland-Pfalz entdecken möchte, ist hier an der richtigen Stelle. Auf einfache und kostenfreie Weise bietet das Forschungsportal Zugang zu den Forschungsaktivitäten der Fachbereiche und Einrichtungen der Hochschulen des Landes. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Universitäten und Hochschulen haben durch die Nutzung von SciPort die Gelegenheit, ihr eigenes Forschungsprofil zu erstellen und somit ihre Forschungs- und Publikationsaktivitäten zu präsentieren. „Unser großes Anliegen ist es, durch SciPort die Forschungsarbeiten des Landes sowie die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sichtbarer zu machen“, betont der Vizepräsident der Hochschule Worms, Prof. Dr. Henning Kehr, anlässlich des Lenkungsgruppenmeetings. Um weiterhin die Darstellung der Arbeiten so einfach wie möglich zu gestalten, wird Wert daraufgelegt, dass die Nutzerinnen und Nutzer mit Übersichtlichkeit, einfacher Navigation und vor allem hervorragender Usability überzeugt werden.Im Fokus der mehrjährigen Arbeit stand die Modernisierung von SciPort, insbesondere was die Nutzbarkeit auf mobilen Endgeräten angeht. Dabei wurden alle SciPort Arbeitsabläufe im Hinblick auf Usability analysiert und, wo möglich, vereinfacht. Da auch Software Modetrends unterliegt, wurde die Chance genutzt, das äußere Erscheinungsbild mit einem frischen Anstrich zu versehen. Auch die Unterstützung für den populären Dunkel-Modus wurde hinzugefügt. Das Resultat ist eine für die Zukunft bestens gerüstete technische Basis, die, vom Smartphone oder Desktop, angenehmer zu bedienen ist.Im September 2007 wurde grünes Licht für die Entwicklung von SciPort RLP am Zentrum für Technologie und Transfer (ZTT) der Hochschule Worms gegeben. Zur selben Zeit wurde auch die Lenkungsgruppe aus Vertreterinnen und Vertretern der Hochschulen und Universitäten, von Forschung und Transfer sowie des Wirtschaftsministeriums (MWVLW) gegründet. Zwischen dem ZTT als Entwickler und Betreiber von SciPort und der Lenkungsgruppe besteht seither eine enge, konstruktive und effektive Zusammenarbeit. Das vom ZTT entwickelte System ging im April 2010 als vollständige Neuentwicklung ans Netz. Die dazu entwickelte Architektur ist seit über 10 Jahren erfolgreich im Einsatz und bildet auch nach den neuesten Modernisierungen weiterhin die robuste Basis von SciPort RLP ( www.rlp-forschung.de ).