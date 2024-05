Programmvielfalt beim Alumni-Club Worms

Der Alumni-Club Worms konnte mit seinem jüngsten Winetworking-Event einen sehr gelungenen Abend verbuchen. Ende März war es endlich soweit: Nach einem entspannten Warm-up im brandneuen Vegan Us in Worms ging es voller Vorfreude zum Veranstaltungsort des Abends - der Vinothek Worms. Die Veranstaltung war geprägt von abwechslungsreichen Gesprächen bei guter Atmosphäre und einem umfangreichen Einblick in die erlesenen Weine des renommierten Weinguts Kron aus Abenheim.



Neuer Sitznachbar – neue Themen



Um den Networking-Aspekt der Veranstaltung zu unterstreichen, wurden die Sitzplätze regelmäßig gewechselt, sodass genügend Raum für den Austausch untereinander gegeben war. Die angemeldeten Gäste erschienen zahlreich, und es entwickelte sich ein lebhafter Netzwerkabend. Jonas Deichelmann, 2. Vorsitzender des ACW, begrüßte die Teilnehmenden. Sebastian Kron, Inhaber des gleichnamigen Weingutes in Abenheim, führte mit seiner charismatischen Art durch den Abend. Er präsentierte ausgewählte Weine aus seinem Sortiment, die von den Gästen verkostet werden konnten. Es war schön zu sehen, dass viele neue Gesichter den Weg zu dieser Veranstaltung gefunden haben, und wir freuen uns schon auf das nächste Event.



Ein weiteres Highlight war der Online-Workshop: Gehalt sicher verhandeln



Parallel zum Netzwerkgedanken werden den Mitgliedern des ACW auch Vorträge und Workshops angeboten. Zuletzt hat hier in Kooperation mit dem Career Center der Hochschule Worms ein Online-Workshop zum Thema „Gehalt sicher verhandeln“ stattgefunden. Die Teilnehmenden erschienen zahlreich zu der interaktiven Veranstaltung. Die inhaltliche Leitung des Workshops hatte die Expertin für Compensation & Benefits Frau Elena Sachse, Alumna der Hochschule Worms. Der Vortrag beschäftigte sich mit der Recherche zu Gehaltszahlen, aktuellen Entwicklungen, Phasen der Gehaltsverhandlung sowie Dos&Don‘ts. Wir danken Frau Sachse und den Teilnehmenden für die rege Mitarbeit. Die vielfältigen Fragen bestärken das Organisationsteam, einen passenden Themenschwerpunkt gefunden zu haben.



Über den Alumni-Club Worms: Der Alumni-Club Worms bietet ehemaligen Absolventinnen und Absolventen der Hochschule Worms die Möglichkeit, Kontakte zu pflegen, sich fachlich und persönlich weiterzuentwickeln sowie an vielfältigen Veranstaltungen teilzunehmen. Mit einem breiten Spektrum an Aktivitäten fördert der Club den Austausch zwischen Alumni, Studierenden und der Hochschule.

(lifePR) (