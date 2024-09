Professor Fichert als Experte zu Seminar in Vietnam eingeladen

Der vor wenigen Jahren begonnene Bau des Großflughafens Long Thanh in der Metropolregion von Ho Chi Minh City gehört zu den wichtigen Infrastrukturprojekten in Vietnam. Die Chancen und Herausforderungen für die Provinz Dong Nai standen im Mittelpunkt eines Seminars, das am 30. August von der Provinzregierung in Bien Hoa organisiert wurde und an dem zahlreiche hochrangige Entscheidungsträger und Verwaltungsmitarbeiter sowie Wissenschaftler teilnahmen.Als einer von zwei externen Experten war Prof. Dr. Frank Fichert vom Competence Center Aviation Management der Hochschule Worms zu diesem Seminar eingeladen. Er referierte auf der Basis europäischer Erfahrungen über die Chancen, durch die geeignete Einbindung regionaler Stakeholder zu einer nachhaltigen Entwicklung des Flughafens und der Region beizutragen. Die Veranstaltung fand in Vietnam ein breites Medienecho, unter anderem im staatlichen Fernsehen, dem Prof. Fichert auch ein Interview gab. Der Fernsehbeitrag kann bei Youtube abgerufen werden.Der Fachbereich Touristik/Verkehrswesen hat bereits seit mehreren Jahren intensive Kontakte nach Vietnam. In Ho Chi Minh City traf sich Professor Fichert daher auch mit Vertreterinnen und Vertretern der dortigen University of Economics (UEH) sowie der Vietnam Aviation Academy (VAA).