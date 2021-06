Prof. Dr. Henning Kehr tritt die zweite Amtszeit als hauptamtlicher Vizepräsident an

Kehr ist seit 2017 Vizepräsident für Forschung und Transfer und für die Stärkung der Internationalität. Seit 2007 lehrt und forscht er an der Hochschule Worms im Fachbereich Wirtschaftswissenschaften in der Studienrichtung International Business Management mit den Schwerpunkten Außenhandel und internationale Betriebswirtschaftslehre. Forschung, Wissens- und Technologietransfer sind strategische Ziele der Hochschule Worms. Große Bedeutung kommt dabei den vielfältigen Kooperationsmöglichkeiten mit der Wirtschaft zu, die es ermöglichen, sich gemeinsam den Herausforderungen in einem zunehmend volatilen Umfeld zu stellen.



Bereits in den vergangenen Jahren konnte Kehr gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen die Forschung an der Hochschule Worms sichtbarer machen und mit der Wiederwahl wird Kontinuität im aufgenommenen Weg sichergestellt. Viele der Arbeiten und Erfolge sind auch unter den erschwerten Bedingungen der Corona-Pandemie gelungen. Bei der Internationalisierung konnten weitere Partnerhochschulen hinzugewonnen werden, mit dem Ziel, präferierte Partnerschaften zu etablieren. Dieser Prozess wurde in enger Zusammenarbeit mit den Fachbereichen und dem International Center angestoßen.



Ziele für die Zukunft gesteckt



Kehr hat sich für die zweite Amtszeit klare Ziele gesetzt. Bei Forschung und Transfer geht es primär um die Forschungs- und Transferstrategie und einen Meilensteinplan zur Stärkung des Forschungsoutputs und einer Sichtbarmachung der Transferleistung der Hochschule in die Region. Das dient dem Ausbau des Netzwerks zu Unternehmen der Region aber auch dem weiteren Aufbau von Kontakten zu neuen Partnern für duale Studienangebote.



Im Rahmen der Internationalisierungsstrategie geht es um die Ausweitung des bestehenden Partnernetzwerks mit internationalen Hochschulen und Einrichtungen u.a. durch Double Degrees bei mehr Studiengängen. Sie sollen das Studium in Worms attraktiver und internationaler gestalten. Dabei richtet Prof. Kehr sein Augenmerk auf internationale Forschung, also Forschungsprojekte mit ausländischen Kollegen.



Die Fortschritte, die die Hochschule im Rahmen der Pandemie bei der Digitalisierung erreicht hat, hat der Vizepräsident fest im Blick und hier wird er die Weiterentwicklung neben der Lehre auch bei den Verwaltungsprozessen unterstützen und fördern. „All das gelingt sicher nur in einem guten Miteinander und daher freue ich mich auf die Zusammenarbeit und trage gern zu einer Teamorientierung bei. Es ist für mich eine große Freude, das Amt als Vizepräsident für eine weitere Amtszeit ausüben zu dürfen“, bedankte sich Prof. Kehr für das Vertrauen, dass ihm entgegengebracht wurde.

