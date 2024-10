Präsidium komplettiert - Prof. Dr. Alexandra Nonnenmacher zur neuen Präsidentin der Hochschule gewählt

Am 9. Oktober 2024 wählte der Senat der Hochschule Worms Prof. Dr. Alexandra Nonnenmacher zur neuen Präsidentin. Sie wird nach Bestätigung durch das Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit in Mainz ihr Amt für eine sechsjährige Amtszeit antreten.



Prof. Dr. Nonnenmacher ist promovierte Soziologin und seit 2019 Prorektorin für Bildung, Studium und Lehre an der Universität Siegen. In dieser Funktion hat sie die Einführung umfassender Unterstützungsmaßnahmen für den Studienerfolg, den Ausbau der digitalen Lehre sowie die erfolgreiche Stärkung der akademischen Vernetzungsaktivitäten der Universität Siegen vorangetrieben.



Mit Prof. Dr. Nonnenmacher schließt die Hochschule Worms ihre derzeitige Lücke im Präsidium. Zu Jahresbeginn waren bereits aus den drei Fachbereichen heraus die Professoren Dr. Bozakov, Dr. Rück und Dr. Sinewe in das Hochschulpräsidium gewechselt.



Das Präsidium als Leitungsorgan der Hochschule Worms wird nunmehr durch eine weitere erfahrene Führungspersönlichkeit die begonnene Neuausrichtung der Hochschule weiter vorantreiben, ihr Engagement und ihre Visionen bündeln, und weitere entscheidende Impulse für die Zukunft der Hochschule setzen. Die Hochschule freut sich darauf, Frau Prof. Dr. Nonnenmacher in ihren Reihen begrüßen zu dürfen.

