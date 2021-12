Nun auch mit Eurowings abheben - Hochschule Worms schließt Kooperationsvertrag mit weiterem bedeutenden Praxispartner

Mit der Kooperation zwischen Hochschule Worms und Eurowings Aviation GmbH eröffnen sich gleich mehrere Möglichkeiten zum zukunftsorientierten, progressiven dualen Studium. Die Fachbereiche Informatik und Touristik/Verkehrswesen erweitern ihr duales Angebot um diesen bedeutenden Praxispartner in insgesamt drei Studiengängen und binden somit erstmals ein Partnerunternehmen auf interdisziplinärer Ebene ein.Studieninteressenten haben ab dem Wintersemester 2022/23 die Qual der Wahl: Auf Informatikfans wartet das duale Studium »Angewandte Informatik – dual (B.Sc.)« bzw. das duale Studium »Wirtschaftsinformatik – dual (B.Sc.)« , für Luftverkehrsinteressierte das duale Studium »Aviation Management – dual (B.A.)« . Die Theoriephasen an der Hochschule Worms vermitteln Methodenwissen und geben einen fundierten Überblick über die wissenschaftlichen Grundlagen. Die Praxisphasen bieten die Möglichkeit, theoretisch erlerntes Wissen direkt durch praktischen Einsatz in den unterschiedlichen Fachdisziplinen des Partnerunternehmens umzusetzen.Die Dekane der beiden Fachbereiche, Prof. Dr. Werner König (Informatik) und Prof. Dr. Hans Rück (Touristik/Verkehrswesen) begrüßen die erstklassige Ergänzung in den Reihen der Praxispartner. Das Interesse an dualen Studienangeboten wächst von Semester zu Semester und die Hochschule Worms bietet ein ausgezeichnetes Umfeld, Studierenden ein breites Spektrum an Fachwissen für die berufliche Laufbahn in Fach- und Führungspositionen zu vermitteln. Das Format der interdisziplinären Kooperation begünstigt das effiziente Zusammenwirken von Theorie und Praxis zusätzlich durch sublimierte Kommunikation und engen Erfahrungsaustausch.Auch die Eurowings Aviation GmbH freut sich über die Partnerschaft: „Wir bieten schon lange ein duales Studium in verschiedenen Bereichen an. Während unsere dual Studierenden im Unternehmen sehr wertgeschätzte Kolleginnen und Kollegen sind, haben wir doch zusätzlich erkannt, dass eine Spezialisierung sowohl im Bereich der Informatik als auch im Bereich der Betriebswirtschaftslehre noch wichtiger geworden ist. Wir freuen uns deshalb, einen solch qualifizierten Partner wie die Hochschule Worms gefunden zu haben“, so Diana Berg, Senior Manager Learning & Development.Die Ausschreibungen der Eurowings Aviation GmbH finden Sie hier ; Informationen zu den dualen Studiengängen der Hochschule Worms sind hier zu erfahren.Die Eurowings Aviation GmbH ist die Value-Airline der Lufthansa Group und damit Teil des weltweit größten Aviation Konzerns. Eurowings ist auf preisgünstige Direktflüge innerhalb Europas spezialisiert. Die deutsche Fluggesellschaft ist mit ihrem breiten Produktportfolio einer der führenden europäische Point-to-Point Carrier. 2019 hat das Unternehmen mehr als 28 Millionen Passagiere geflogen.