Neues Alumni-Mentoring-Programm "Get started": Erfolgreicher Auftakt zum ersten Mentoring-Jahr

Am 05. April startete das Mentoring-Programm "Get started" der Hochschule Worms

Ein Netzwerk, das voneinander lernt und miteinander wächst



Die Idee, ein Alumni-Mentoring-Programm an der Hochschule Worms aufzubauen, entwickelte sich bereits seit 2020 mit dem Ziel, berufserfahrene Alumni der Hochschule mit Studierenden, die kurz vor oder nach ihrem Studienabschluss stehen, zusammenzubringen. Der Fokus liegt auf der Unterstützung der Studierenden bei ihrer persönlichen und beruflichen Entwicklung. Die Mentorinnen und Mentoren lassen den/die Mentee an ihren Erfahrungen teilhaben, begleiten ihn oder sie in regelmäßigen Treffen während der Berufsorientierungs- und Einstiegsphase und profitieren selbst durch den Kontakt zu den Studierenden von dem frischem Fach- und Forschungswissen und den neuen Sichtweisen der nachfolgenden Generation.



"Get started" wird von den beiden Alumni-Vereinen der Hochschule und dem Career Center umgesetzt. Um den Erfolg sicherzustellen, wurden nach der Akquise von potenziellen Mentorinnen und Mentoren viele Einzelgespräche geführt. Dadurch konnte sich die Programmleitung einen persönlichen Eindruck machen und weitere Details zum derzeitigen Tätigkeitsbereich bzw. zum zukünftigen Karriereziel, den Interessen, der Motivation sowie den Erwartungen an das Programm in Erfahrung bringen und dies für die Zusammenführung der Tandems nutzen.



Start mit 11 Tandems



15 von 22 Teilnehmerinnen und Teilnehmern konnten zum Projektstart am 5. April in der Hochschule Worms zu der hybriden Veranstaltung vor Ort sein. Zunächst begrüßten Prof. Dr. Henning Kehr, Vizepräsident der Hochschule Worms, und Prof. Dr. Tobias Grosche, Vorsitzender des Alumni-Club Worms e.V., die Anwesenden und hoben die besondere Bedeutung eines Mentoring-Programm für das Alumni-Netzwerk der Hochschule hervor. Mit 11 Tandems kann das Projektteam für sich einen gelungenen Start verbuchen. Die Mentorinnen und Mentoren sind alles Ehemalige aus den drei Fachbereichen der Hochschule Worms. Die Mentees sind Studierende in der Endphase ihres Studiums oder junge Absolventinnen und Absolventen der Hochschule. Unterstützt wird das Programm durch die Alumni-Vereine „Alumni-Club Worms e.V.“ und „Alumni-IBA (VFA) e.V.“.



Im Anschluss an eine kurze Einführung zum Thema „Mentoring“ präsentierte die Programmleitung den mit Spannung erwarteten Höhepunkt des Abends – die Zusammensetzung der Mentoring-Tandems mit kurzer Vorstellung der Teilnehmenden. Danach lernten sich die jeweiligen Mentoring-Partnerinnen und Partner in einem ersten Gespräch kennen. Nach einem Ausblick auf den weiteren Ablauf des Mentoring-Jahrs blieb ausreichend Gelegenheit zum Netzwerken, was alle mit großer Dynamik intensiv nutzten. Die Mentorin Stefanie Brandes fasste es so zusammen: „Ich freue mich auf das Jahr mit Euch – und gerne auch auf ein weiteres Treffen im Sommer!“ Mentee Lizeth Hofmann ergänzt: "Toller Auftakt einer großartigen Netzwerk-Veranstaltung! Es ist spannend zu sehen, welche Wege unsere Alumni nehmen und was nach dem Abschluss möglich ist."



Ausblick auf ein spannendes Jahr



Neben den Mentoring-Gesprächen, die innerhalb des kommenden Jahres im Tandem geführt werden, ist auch ein umfassendes Rahmenprogramm vorgesehen. So sind verschiedene Netzwerkveranstaltungen sowie ein Workshop zum Thema „Kompetenzbilanzierung“ für die Mentees geplant, bevor im Frühjahr 2023 die offizielle Abschlussveranstaltung stattfinden wird. Danach geht es in die nächste Runde.