Neuer MBA Studiengang am Fachbereich Touristik/Verkehrswesen der Hochschule Worms –fit für Veränderungen

Der weltweite Luftverkehr zeigt seit vielen Jahren hohe Wachstumsraten, wird aber gleichzeitig auch immer wieder durch Krisen beeinträchtigt. Zunehmender Wettbewerbsdruck, neue Geschäftsmodelle und Aspekte der Nachhaltigkeit stellen die Branche vor grundsätzliche Herausforderungen. Fach- und Führungskräfte sind gefordert, in diesem komplexen Umfeld fundierte Entscheidungen zu treffen und Verantwortung zu übernehmen.Genau diese Anforderungen greift der Fachbereich Touristik/Verkehrswesen mit seinem neuen Studiengang »« auf und vermittelt das notwendige Fach- und Methodenwissen. Der deutschsprachige Weiterbildungsstudiengang verbindet ein betriebswirtschaftliches General-Management-Studium mit einer Spezialisierung auf das Luftverkehrsmanagement und wendet sich insbesondere an Fachkräfte in der Luftverkehrswirtschaft und angrenzenden Bereichen.Die Zielsetzung des Studiengangs ist der Ausbau der betriebswirtschaftlichen Handlungskompetenz, die Vermittlung von sozialen, organisatorischen und kommunikativen Fähigkeiten sowie die wissenschaftliche Vertiefung und Erweiterung der Kenntnisse im Bereich des Luftverkehrsmanagements. Absolventinnen und Absolventen werden so zur Übernahme von verantwortungs- und führungsrelevanten Aufgaben befähigt und es eröffnen sich vielfältige Karrieremöglichkeiten in der Luftverkehrswirtschaft und in angrenzenden Bereichen.Bereits zum Sommersemester 2023 kann das viersemestrige Studium mit einem Umfang von 90 CP aufgenommen werden. Gerade die Möglichkeit dieses Studium berufsbegleitend zu absolvieren, bietet eine Investition in die berufliche Karriere und persönliche Entwicklung. Durch die Vertiefung der bestehenden und den Ausbau neuer Kompetenzen, werden die Aufstiegs- und Berufschancen gesteigert.Die Hochschule Worms ist führend bei der akademischen Ausbildung im Bereich „Aviation Management“ im deutschsprachigen Raum. Mit ihren verschiedenen Studiengängen, der größten fachbezogenen Professorenschaft und einer Vielzahl von Kooperationspartnern aus der Praxis und Wissenschaft setzt die Hochschule Maßstäbe in quantitativer und qualitativer Hinsicht.Studiengangleiter Prof. Dr. Tobias Grosche fasst zusammen: „Gerade die vergangenen drei Jahre haben die Komplexität und Verflechtungen des Luftverkehrs, aber auch seine Bedeutung für die Wirtschaft und die einzelnen Reisenden vor Augen geführt. Deshalb ist es für Beschäftigte dieser Industrie unerlässlich, das Gesamtsystem Luftfahrt mit all seinen Interdependenzen und Abhängigkeiten zu erfassen und auf zukünftige Herausforderungen der Branche und ihrer Arbeitswelt vorbereitet zu sein. Genau das vermittelt der neue MBA-Studiengang. Studierende steigern mit ihm ihre Karrieremöglichkeiten, und für Arbeitgeber bietet er ein ideales Werkzeug zur Intensivierung leistungsstarker Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.“Weitere Informationen unter: https://www.hs-worms.de/avm-mba/