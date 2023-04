Neuer Bachelorstudiengang Digital Marketing in der Studienrichtung International Management/Handelsmanagement

Der Megatrend Digitalisierung, die zunehmende Bedeutung von Social-Media-Plattformen, sehr dynamische Märkte und die Fülle an digitalen Kommunikationsmöglichkeiten stellen branchenübergreifend hohe Anforderungen an das Marketing von Unternehmen. Um diesen Herausforderungen entgegenzutreten brauchen Unternehmen Marketingfachleute, die über spezifisches Wissen und Fähigkeiten bspw. Online-Marketing, Digital Branding, E-Commerce, Social-Media-Marketing oder SEM und SEO verfügen.Genau diese Anforderungen greift die Studienrichtung IM/HM mit ihrem neuen Studiengangauf. Bei dem Bachelorstudiengang handelt sich um einen sehr praxisbezogenen Studiengang, der darauf abzielt, die Studierenden auf die Übernahme verschiedenster Aufgaben im Bereich des digitalen Marketings innerhalb von Unternehmen vorzubereiten: Von der Konzeptionierung, Betreuung und Optimierung von Web-Shops (sowohl B2B als auch B2C) bis hin zur Entwicklung von umfassenden digitalen Marketingkonzepten und -kampagnen eingebettet in eine Multi- bzw. Omnichannel-Strategie des Unternehmens.Bereits zum Wintersemester 2023/24 kann das sechssemestrige Studium mit einem Umfang von 180 CP aufgenommen werden. Neben der Absolvierung von betriebswirtschaftlichen Modulen und Lehreinheiten aus den Themenfeldern des digitalen Marketings und der IT, verbringen die Studierenden auch ein Studiensemester im Ausland und haben die Möglichkeit ein Praxissemester zu absolvieren. Durch die hierdurch gewonnenen internationalen und praktischen Erfahrungen erweitern die Studierenden auch ihre interkulturellen und sozialen Kompetenzen und haben somit beste Berufseinstiegs- und -aufstiegschancen.„Die Digitalisierung hat das menschliche Leben revolutioniert und ist in nahezu allen Bereichen menschlicher Interaktion zu einem wesentlichen Bestandteil des Alltags geworden. Wer sich dieser digitalen Welt verschließt, läuft Gefahr in Kürze am Markt seine Existenzberechtigung zu verlieren. Deshalb ist es unerlässlich, hierfür entsprechende Fachkräfte auszubilden und diese auf heutige und zukünftige Herausforderungen der Arbeitswelt vorzubereiten. Genau das vermittelt der neue Studiengang. Studierende erlangen Knowhow in allen aktuellen Themen rund um das digitale Marketing und haben hervorragende Karrieremöglichkeiten."Weitere Informationen zum Studiengang unter:Die Studienrichtung IM/HM ist auf Instagram: