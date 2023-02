Neue Professur für Sichere Software- und Systementwicklung an der Hochschule Worms

Mit der Neuberufung von Prof. Dr. Jens Kohler ist es der Hochschule Worms gelungen, einen ausgewiesenen Experten für die im Zuge zunehmender Digitalisierung immer wichtiger werdenden Themenfelder Datenschutz und Datensicherheit zu gewinnen. Dieser aktuellen Herausforderung will auch der Fachbereich Informatik der Hochschule Worms in der Lehre Tribut zollen.



Professor Kohler hat an der Hochschule Mannheim und der Bulgarischen Akademie der Wissenschaften in Sofia über sichere und verteilte Datenstrukturen in der Cloud promoviert. Überdies hat er bereits während seiner Promotion dazu publiziert und in verschiedenen Forschungsprojekten mitgearbeitet. Bis heute geht er der Kernfrage nach der richtigen Balance zwischen Performance und Sicherheit nach. Die Brisanz dieser Frage wird schnell deutlich, wenn man bedenkt, dass mehr Leistungsfähigkeit von Systemen in der Regel mit weniger Sicherheit derselben gegen beispielsweise Angriffe von außen einhergeht. Ein herausforderndes Thema, bei dem noch viel Forschungsbedarf hinsichtlich zukunftssichernder Lösungen vor allem in Unternehmen besteht.



Lehre, Forschung und Praxis verbinden



Jens Kohler bringt neben seinem wissenschaftlichen Hintergrund überdies viel praktische Erfahrung mit wie z. B. die Tätigkeit als Softwarearchitekt im Bankenbereich an der Schnittstelle zwischen Kunden und Großbanken. Und auch das Thema Lehre ist ihm vertraut, da er sich etliche Jahre nebenberuflich als Dozent für die Fächer Programmierung und IT-Kompetenz, Business Intelligence und Geschäftsmodelle im digitalen Handel engagiert hat. Gerade diese Erfahrung freut sich der Neuberufene künftig insbesondere in entsprechenden Fächern der Bachelor- und Master-Studiengänge Angewandte Informatik sowie Wirtschaftsinformatik einbringen zu können. Mit seiner Professur für Sichere Software-und Systementwicklung findet er an der Hochschule Worms aufgrund ihrer hervorragenden Lehr- und Forschungsinfrastruktur ein ideales Umfeld, um sich mit seinem Forschungsfokus Cloud Computing Security zu engagieren, – ob in der Forschungsgruppe Cyber Security oder in einem der vom hochschuleigenen Zentrum für Technologie und Transfer (ZTT) maßgeblich mitgetragenen regionalen, nationalen und internationalen Forschungsprojekten.



Neugierig auf Neues bleiben



Mit Neugier, aber auch dem Vermögen langfristig wirksame Trends von kurzlebigen Hypes zu unterscheiden und dem Wissen um die richtigen Schnittstellen geht Professor Kohler an die von ihm fokussierten Themen heran und lässt dies in seine Lehre einfließen. Technologische Trends gemeinsam mit den Studierenden zu analysieren, Sachverhalte und eingefahrene Vorgehensweisen zu hinterfragen und zu verbessern, wird fester Bestandteil seiner Lehre sein, ebenso wie das Erarbeiten innovativer Ansätze aus dem Fachbereich heraus, die das Thema Sicherheit voranbringen. „Neue technologische Trends aufzuspüren und diese in sinnvollen Anwendungsszenarien verständlich und praxisnah zu vermitteln und daraus neue Anwendungen zu entwickeln, ist für mich eine große Motivation. Hier mit jungen Menschen zu arbeiten, bietet enorme Chancen und inspiriert zugleich“, freut sich Jens Kohler auf seine Lehrtätigkeit in Worms.