Netzwerke muss man pflegen

Der IBA Alumni Tag / Außenwirtschaftstag der Hochschule Worms fand in diesem Jahr am Samstag, den 9. November statt. 120 Absolventinnen und Absolventen aller Jahrgänge sowie aktuell Studierende nutzten das interessante Angebot des IBA-Alumni-Clubs. Jedes Jahr machen die Verantwortlichen diese Veranstaltung mit ihrem besonderen Programm zu einem Anziehungsort für ehemalige und noch aktiv Studierende. Ideal, um die Netzwerke zu pflegen, Menschen wiederzusehen und Kontakte aufzufrischen. In der Aula der Hochschule feierten die Gäste diesen Tag mit vollem Erfolg.



Aktuelle Informationen und Austausch



Ins Gespräch zu kommen, damit hatte niemand Schwierigkeiten. Schon mit Eintreffen der Gäste liefen die Gespräche auf Hochtouren. Und das, obwohl sich einige Absolventinnen und Absolventen, seit über 10 Jahren nicht mehr gesehen hatten. Sehr gerne wurde diese Gelegenheit genutzt, um sich mit ehemaligen Studienkolleginnen und Studienkollegen auszutauschen und das Netzwerk um neue Kontakte auszubauen.



In seinen Begrüßungsworten hieß Prof. Robert Münscher alle Anwesenden herzlich willkommen und informierte über die neuen Entwicklungen der Studienrichtung International Business Administration (IBA).

Die Referentinnen und Referenten des Abends waren Sabine Weiler, Endam Deniz, Manuele D’Aversa und Stefan Heubling. Unter dem Motto ‚IBA gets you there‘ berichteten die vier Ehemaligen einzigartig und mitreißend von ihren bisherigen Arbeitsstationen und

wie ihnen ihr IBA Abschluss dabei geholfen hat, internationale Karrieren zu starten. Sabine Weiler, jetzt tätig in der Marktsteuerung bei EvoBus GmbH, brachte die Vorteile der Zielsetzungen des IBA-Studiums mit wenigen Worten auf den Punkt: „Sprachen und Internationalität und der Fokus auf verschiedene Kulturen erleichtern mir heute sehr meinen Arbeitsalltag im Market Management Overseas“



Ein Ausklang der Lust auf das Wiedersehen macht



Für Speis und Trank war den Tag über bestens gesorgt. Mit Anna Offen konnte man eine Pianistin und Sängerin aus den eigenen Reihen gewinnen. Die junge Musikerin, die erst letztes Sommersemester ihr IBA Studium erfolgreich beendete, begleitete den Abend musikalisch, ehe man zum Schluss in die Taberna aufbrach, um den Erfolg des Abends würdig zu zelebrieren. Schon jetzt haben alle den Termin für das Wiedersehen in 2020 in ihre Kalender eingetragen, denn am 14. November wird es wieder den Außenwirtschaftstag geben.



Ganz besonderer Dank galt den Alumni für ihr zahlreiches Erscheinen, und allen

Beteiligten, die den Abend mit ihrem Engagement überhaupt erst möglich gemacht haben.

