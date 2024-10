Mission Green Possible: Innovatives Lernspiel fördert wissenschaftliches Arbeiten am Fachbereich Touristik/Verkehrswesen

Es ist soweit, der Fachbereich Touristik/Verkehrswesen freut sich, das digitale Lernspiel „Mission Green Possible“ vorstellen zu können. Dieses innovative Spiel bietet den Studierenden eine interaktive Möglichkeit, sich mit den Techniken des wissenschaftlichen Arbeitens vertraut zu machen und ihr Wissen praxisnah zu vertiefen.In „Mission Green Possible“ schlüpfen die Studierenden in die Rolle der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Prof. Laura Kraft, der fiktiven Protagonistin des Spiels. Ihre Aufgabe ist es, Prof. Kraft dabei zu unterstützen, Fördergelder für ein nachhaltiges Tourismusprojekt zu akquirieren. Dabei treten sie gegen einen geheimnisvollen Gegner an, der mit allen Mitteln versucht, das Projekt zu sabotieren. Nur mit fundierten Kenntnissen im wissenschaftlichen Arbeiten können die Studierenden die Pläne des Gegners durchkreuzen und das Projekt voranbringen.„Unser Ziel war es, den Studierenden wissenschaftliches Arbeiten auf spielerische und motivierende Weise näherzubringen“, erklärt Prof. Dr. Jan Drengner, der die Entwicklung des Spiels geleitet hat. „Mit 'Mission Green Possible' haben wir eine Plattform geschaffen, die Lernen und Spaß effektiv miteinander verbindet.“ Hierbei betont Drengner, dass insbesondere praxisnahe Anwendung und interaktive Elemente den Lernerfolg fördern sollen.Das Spiel kombiniert mehrere Lernvideos mit insgesamt 13 interaktiven Minispielen. In den Videos werden verschiedene Techniken des wissenschaftlichen Arbeitens, wie z. B. Literaturrecherche, Zitierweisen oder Hypothesenbildung, erklärt. Im Anschluss haben die Studierenden die Möglichkeit, diese Techniken in den Minispielen direkt anzuwenden und zu vertiefen. Dieses didaktische Konzept ermöglicht es den Studierenden, theoretisches Wissen Schritt für Schritt in praxisnahe Szenarien umzusetzen und dabei die Bedeutung wissenschaftlicher Genauigkeit zu verstehen.Simon Schröder, Masterstudent am Fachbereich Touristik/Verkehrswesen und maßgeblich an der grafischen Gestaltung des Spiels beteiligt, berichtet: „Die Arbeit an diesem Projekt war eine einmalige Gelegenheit, unsere kreativen Fähigkeiten einzubringen und gleichzeitig ein Werkzeug zu entwickeln, das unseren Kommilitonen hilft.“ Schröder hebt hervor, wie spannend es war, die Ideen der Studierenden in ein funktionierendes Lernspiel zu übersetzen und zu visualisieren. „Es ist faszinierend zu sehen, wie die Ideen der Studierenden in einem echten Lernspiel zum Leben erweckt wurden", fügt er hinzu.Die Entwicklung von „Mission Green Possible“ erfolgte als interdisziplinäres Projekt unter der Leitung von Prof. Dr. Jan Drengner und Yvonne Langenbucher. Ein Großteil des Konzepts wurde von Studierenden des Fachbereichs Touristik/Verkehrswesen erarbeitet, was dem Projekt eine hohe Praxisnähe und Relevanz für die Studierenden des Fachbereichs verleiht.Die Programmierung übernahmen Studierende und Mitarbeiter des Fachbereichs Informatik unter der Leitung von Prof. Werner König. Der erste Prototyp des Spiels entstand im Rahmen des „Teamorientierten Projekts“, einer praxisorientierten Lehrveranstaltung des Fachbereichs Informatik. Dieses Modul bietet Studierenden die Möglichkeit, komplexe Softwareprojekte zu entwickeln und umzusetzen, wobei „Mission Green Possible“ als realer Anwendungsfall diente.Prof. König betont: „Durch die enge Zusammenarbeit der Fachbereiche Touristik/Verkehrswesen und Informatik ist ein interdisziplinäres Projekt entstanden, das die Kompetenzen beider Fachbereiche vereint. Es war eine spannende Herausforderung, die didaktischen Anforderungen technisch so umzusetzen, dass sie die Studierenden nicht nur fordern, sondern auch motivieren.“Nach einer erfolgreichen Testphase im Sommersemester, in der das Spiel von einer ausgewählten Gruppe von Studierenden getestet wurde, zeigte sich, dass das Spielen des Spiels positive Auswirkungen auf den Lernerfolg hatte. Die Rückmeldungen der Studierenden flossen direkt in die Weiterentwicklung des Spiels ein, sodass „Mission Green Possible“ ab dem Wintersemester 2024/25 als fester Bestandteil der Ausbildung am Fachbereich Touristik/Verkehrswesen verankert sein wird.Das Spiel steht allen Studierenden der Hochschule Worms unter folgendem Link zur Verfügung: https://lernspiel.it.hs-worms.de Studierende haben hier die Möglichkeit, jederzeit auf die Inhalte zuzugreifen und ihre Fähigkeiten im wissenschaftlichen Arbeiten spielerisch zu vertiefen.