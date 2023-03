MBA-Weiterbildungsstudiengänge erfolgreich gestartet

Am Fachbereich Touristik/Verkehrswesen sind die beiden MBA-Weiterbildungsstudiengänge „Aviation Management“ und „Business Travel Management“ erfolgreich gestartet.



Zum Beginn des Sommersemesters begrüßten die beiden Studiengangsleiter Prof. Dr. Grosche und Prof. Dr. Wilbers die Studierenden in Worms zu Ihrer ersten Vorlesungswoche. Während der Studiengang „Business Travel Management“ bereits zum 13. Mal startet, findet der neu eingerichtete Studiengang „Aviation Management“ zum ersten Mal statt.



Zunehmender Wettbewerbsdruck, neue Geschäftsmodelle und Aspekte der Nachhaltigkeit stellen die Luftverkehrsbranche vor grundsätzliche Herausforderungen. Fach- und Führungskräfte sind gefordert, in diesem komplexen Umfeld fundierte Entscheidungen zu treffen und Verantwortung zu übernehmen.



Genau diese Anforderungen greift der Fachbereich Touristik/Verkehrswesen mit seinem neuen Studiengang »Aviation Management (MBA)« auf und vermittelt das notwendige Fach- und Methodenwissen. Der deutschsprachige Weiterbildungsstudiengang verbindet ein betriebswirtschaftliches General-Management-Studium mit einer Spezialisierung auf das Luftverkehrsmanagement und wendet sich insbesondere an Fachkräfte in der Luftverkehrswirtschaft und angrenzenden Bereichen.



Der Fachbereich freut sich sehr, mit nunmehr zwei MBA-Studiengängen ein attraktives Weiterbildungsangebot für Berufstätige anbieten zu können, und wünscht allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern viel Erfolg!