Lust auf Linux – freie Software als echte Alternative

Der europaweite Linux Presentation Day findet in diesem Herbst zum ersten Mal auch an der Hochschule Worms statt. Dank der Initiative von Prof. Herbert Thielen, Prodekan des Fachbereichs Informatik, und weiteren Linux-Nutzern und Interessierten wird es am 18. November ein spannendes Programm geben. Das Ziel ist, interessierten Einsteigern einen bunten Mix von Informationen zu freier Software im Allgemeinen und zur Verwendung des freien Betriebssystems Linux im Besonderen zu geben. Deshalb sind hier nicht nur Fachpublikum und Studierende aller Fachbereiche eingeladen, sondern auch alle interessierten Bürgerinnen und Bürger sind an diesem Tag herzlich an der Hochschule Worms willkommen.Der Linux Presentation Day ist eine europaweite Veranstaltungsreihe mit regional unterschiedlichen Programmen. Im Free Software Lab des Fachbereichs Informatik der Hochschule Worms sind für den Linux Presentation Day keine tiefschürfenden technischen Vorträge geplant, sondern es wird exemplarisch und „zum Anfassen“ gezeigt, was Freie Software und was Linux ist, und wie es privat, in der Lehre und in der Wirtschaft eingesetzt werden kann. Professoren und Hochschul-externe Linux-Nutzer bieten ein abwechslungsreiches Programm am Freitag,, von 15:00-18:00 Uhr an der Hochschule Worms und online an.Die Veranstaltung findet in Präsenz in den Laboren des Fachbereichs Informatik im Gebäude N der Hochschule Worms statt. Folgen Sie der Ausschilderung vor Ort (Eingang Ecke Erenburgerstraße / Friedrich-Ebert-Straße). Wer nicht vor Ort dabei sein kann, hat auch die Möglichkeit, sich online via BigBlueButton (Internet-Browser genügt) dazuzuschalten oder sich später die Aufzeichnungen der Vorträge anzusehen. Es erwartet Sie in vier Laboren des Fachbereichs Informatik ein reichhaltiges Programm von Kurzvorträgen, Vorführung von Geräten und die Möglichkeit zum Austausch. Die Vortragenden freuen sich über Fragen und Diskussionen. Das Programm und Informationen für den Online-Zugang finden Sie auf der Projektseite https://www.hs-worms.de/lpd-2022-2 Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.