Live-Videochat aus dem Hörsaal

Wir leben in einer Zeit der Visualisierung und ein Ausspruch hat Karriere gemacht: Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Kein Bericht, keine Meldung und kaum ein Kommentar in den sozialen Medien funktioniert ohne Bild. Deshalb ist die Nachfrage nach Bildern enorm gestiegen und es gibt viele, die das Problem kennen. Für eine Homepage, einen Flyer, eine Präsentation in der Schule oder Hochschule werden Bilder benötigt. Der normale Weg ist der, dass schnell die Suchmaschine genutzt wird und passende Bilder gefunden werden. Aber Vorsicht! Regelmäßig drohen den Nutzern Abmahnungen, die recht teuer werden können, da die Bilder nicht frei von Gebühren und Nutzungsvorgaben sind. Prof. Dr. Jäger aus dem Fachbereich Wirtschaftswissenschaften an der Hochschule Worms und bekannt für seine innovativen Ideen, präsentierte den Studierenden in der Vorlesung zwei besondere Dinge.



Zum einen informierte er sie über die Problematik der Bildrechte und die Folgen von Verstößen im Zusammenhang mit Investitionen, Werbung und Kampagnen. Zum anderen schaltete er Live die Gründer der freien Internet-Bilder-Plattform pixabay.com zu.



Bilder ohne Kosten, ohne Abmahnärger, ohne Nennung der Urheber, selbst für gewerbliche Zwecke, klingt eigentlich zu gut, um wahr zu sein. Diesem Geheimnis, rund um das Geschäftsmodell, wollten Prof. Dr. Jäger und seine Studierenden am Mittwoch auf den Grund gehen. Die beiden Gründer Hans Braxmeier und Simon Steinberger erläuterten den Studierenden ausführlich ihr Geschäftsmodell, Einnahmen, Ausgaben und Investitionen, die Pixabay plant. Die Studierenden lauschten nicht nur gespannt den Ausführungen, sondern konnten über die Videoverbindung selbst Fragen an die Gründer richten. Ein direkterer Austausch ohne Reisekosten- und Zeitaufwand ist nicht möglich und der Mehrwert ist enorm. Das Feedback nach der Veranstaltung war überwältigend. Die Motivation ist so hoch, dass einige planen zukünftig nicht nur die freien Bilder der Plattform zu nutzen, sondern auch selbst einen kostenlosen Account anzulegen, um ihre Bilder anderen Nutzern der Plattform kostenfrei zugängig zu machen. Prof. Dr. Jäger ist es einmal mehr gelungen innovative Lehrmethoden und die Begeisterung der Studierenden für praxisnahe, spannende Themen zu verbinden und ihnen so Fachinhalte zu vermitteln.

