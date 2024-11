Lernplattform SGR Chain für eine innovative digitale Hochschullehre

Mit der neuen Lernplattform SGR Chain setzt die Hochschule Worms auf eine innovative digitale Lösung für die praxisnahe Ausbildung im Bereich Supply Chain Management (SCM) und Logistik. Die in der Studienrichtung International Business Administration (IBA) entwickelte Plattform bietet interaktive Anwendungen und Fallstudien zu Themen wie Resilienz, Nachhaltigkeit und globale Lieferketten. SGR Chain ( https://sgr-chain.com/ ) ist für akademische Zwecke frei zugänglich und wurde von einem Team um Prof. Dr. David Francas in Zusammenarbeit mit Andreas Orth und Eric Conner vom Zentrum für Technologie und Transfer (ZTT) der Hochschule entwickelt. Die Förderung durch das Land Rheinland-Pfalz ermöglicht es, die Plattform einer breiten Nutzergruppe in der Hochschullehre zugänglich zu machen.Mit SGR Chain - kurz für Smart, Green, Resilient - bietet die Hochschule Worms eine Plattform, die Studierenden und Lehrenden einen tieferen Einblick in die komplexe Welt moderner Supply Chains ermöglicht. Die interaktiven Anwendungen der Plattform ermöglichen eine praxisnahe Auseinandersetzung mit zentralen SCM-Themen wie Risikomanagement, Lieferketten-Design, Flexibilität, Dual Sourcing und der Abwägung zwischen Offshoring und Reshoring-Strategien. Die Anwendungen basieren zum Teil auf realen Beispielen aus der Automobil-, Pharma- und Hightech-Industrie und stützen sich internationale Forschungsergebnisse.„Die Entwicklung der Plattform ist ein weiterer wichtiger Schritt, um unsere Studierenden optimal auf die Herausforderungen einer globalen und zunehmend digitalisierten Unternehmenswelt vorzubereiten“, sagt Prof. Dr. Francas, der die Professur für Supply Chain und Data Analytics an der Hochschule innehat. Ergänzt wird die modular gestaltete Plattform durch Vorlesungsfolien und zusätzliches Begleitmaterial für LehrendeDas IBA-Studienprogramm an der Hochschule Worms zeichnet sich durch seinen starken Praxisbezug und seine Ausrichtung auf Logistik und Außenwirtschaft aus. Darüber hinaus profitieren die Studierenden von weiteren praxisnahen Lernformaten wie der Lernwerkstatt Logistik & Handel" und Kooperationen mit führenden Logistikunternehmen wie Fiege. „Wir wollen eine praxisorientierte und zukunftsweisende Lehre bieten, die unsere Absolventinnen und Absolventen für die moderne Wirtschaft und ihre SCM-Anforderungen qualifiziert“, erklärt Prof. Dr. Kai Eberhard Kruk, Leiter des Studiengangs „Digital Business Management“.Die nicht-kommerzielle Plattform SGR Chain steht allen Hochschulen kostenfrei zur Verfügung und bietet ein breites Spektrum an SCM-relevanten Themen. Das Angebot von Lizenzmodellen für die Wirtschaft ist geplant, zudem sind weitere Apps zum Themenbereich Künstliche Intelligenz angedacht.