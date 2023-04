Kooperation von Hochschule Worms und EuroShop erfolgreich

Die Kooperation zwischen der Hochschule Worms (Studienrichtung International Management/Handelsmanagement) und der EuroShop, der Weltleitmesse des Handels hat ihre „Feuertaufe“ bestanden. Vom 26.02. bis 02.03.2023 trafen in Düsseldorf mehr als 1.800 Aussteller aus 55 Nationen auf mehr als 81.000 Fachbesucher aus 141 Ländern – und mittendrin die Hochschule Worms mit ihrem Stand in der stark frequentierten Halle 4.



Professoren, Lehrbeauftrage und Kolleginnen des Fachbereichs waren während der Messelaufzeit am Stand präsent, stellten die Hochschule Worms vor und loteten Möglichkeiten für Praktika oder gemeinsame Betreuung von Abschlussarbeiten aus. Auf großes Interesse bei anderen Ausstellern und Besuchern trafen der in Akkreditierung befindliche Studiengang „Digital Marketing“ und das „Sustainable Business Development – Zertifikat“ der Hochschule Worms.



Organisation des gesamten Messeauftritts Teil eines Master-Kurses



Der Messeauftritt wurde als Bestandteil des Master-Kurses „Organisational Communication“ von Prof. Dr. Andreas Moerke von einem internationalen Team von Studierenden engagiert vorbereitet: Die Studierenden recherchierten gemeinsame Themen von EuroShop und Hochschule Worms und verfassten Posts zu den Themen Nachhaltigkeit, Cyber-Security, oder Smart Cities auf Deutsch und Englisch für die Online-Präsenz der Hochschule auf der EuroShop-Website („Dashboard“). In Koordination mit dem Stabsbereich Kommunikation gestalteten sie Werbematerialien und gaben Input für das Standdesign. Während der Messe präsentierten sie auch ihre Abschlussarbeiten, zum Beispiel zu „Smart Cities“ (Betreuung durch Prof. Dr. Bakakis) am Stand. Nicht zuletzt organisierten sie als Team eigenverantwortlich die Standbesetzung. Das war Projektmanagement in Praxis!



„Es war beeindruckend zu erleben, wie sich die Studierenden für ihre Hochschule engagierten und sich mit dieser Aufgabe identifizierten. Diese Art praxisbezogener Lehre ist einer der großen Vorteile der Hochschule Worms,“ kommentierte Prof. Dr. Andreas Moerke.



Weitere Kooperationen mit Potential bereits geplant



Nachwuchsförderung ist ein weiteres Thema, das die EuroShop und die Hochschule Worms verbindet. Um den Hochschul-Nachwuchs im Bereich Handel / Retail zu interessieren, hatte die EuroShop am 1./2. März eine Vielzahl von attraktiven Programmpunkten vorbereitet. Die Hochschule Worms trug dazu durch die Organisation von Touren für Studierende bei. Insgesamt neun Unternehmen – von Digi / Teraoka aus Japan über Blockstore aus Finnland, Umdasch aus Österreich bis zu Brügmann, Snabble und Vital aus Deutschland - wurden auf der Tour besucht und stellten sich und ihre Geschäftsideen und Technologien vor.



Am 2. März besuchte der Präsident der Hochschule Worms, Prof. Dr. Jens Hermsdorf, die EuroShop. In seinen Gesprächen mit Messe-Düsseldorf-Geschäftsführer Erhard Wienkamp, Bereichsleiterin Petra Cullmann und Projektleiterin Elke Moebius wurde deutlich, wie viele gemeinsame Themen es gibt und dass sich die internationalen Netzwerke der EuroShop im Handel und der Hochschule Worms in der Lehre sehr gut ergänzen. Fazit: Die Präsenz der Hochschule Worms auf der EuroShop 2023 war nur die erste Etappe einer vielversprechenden Kooperation mit viel Potential! Die Fortsetzung folgt im nächsten Jahr auf der EuroCIS, der Leitmesse für Technologie im Handel vom 27. bis 29. Februar 2024.