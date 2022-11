Internationaler Austausch zu Inhalten und Lehrformaten in der Aviation-Ausbildung

Welche Kompetenzen benötigen Fach- und Führungskräfte zukünftig im Luftverkehr – und wie lassen sich die relevanten Kenntnisse und Fähigkeiten am besten vermitteln? Mit diesen Fragen befasst sich das ERASMUS+ Projekt „Skilling Youth for the Next Generation Air Transport Management“, das der Fachbereich Touristik/Verkehrswesen zusammen mit der Eskisehir Technical University (Türkei) sowie der Estonian Aviation Academy durchführt. Federführend auf Wormser Seite sind die Professoren Dr. Frank Fichert und Dr. Tobias Grosche.



In dieser Woche sind die Luftverkehrsexperten aus der Türkei und aus Estland zu einem Workshop nach Worms gekommen. Die Projektpartner diskutieren dabei intensiv mit Lehrenden, Studierenden und Ehemaligen, welche Erfahrungen mit unterschiedlichen Lehrformaten gemacht wurden und welche Kompetenzen in unterschiedlichen Luftverkehrsberufen – insbesondere im Management, im Cockpit und in der Flugsicherung – zukünftig an Bedeutung gewinnen. Vizepräsident Professor Dr. Henning Kehr und der Dekan des Fachbereichs, Professor Dr. Hans Rück, begrüßten die Gäste offiziell auf dem Campus und betonten die große Bedeutung, die einer praxisnahen und innovativen Lehre an der Hochschule Worms beigemessen wird.



Ein wesentliches Ergebnis des Projekts wird eine gemeinsam erstellte Lehr- und Lernplattform sein, die Studierenden nicht nur der Projektpartner sondern auch anderer Institutionen zur Verfügung stehen wird. Auf dieser Plattform werden unter anderem Lehrmaterialen zur Datenanalyse sowie zur Nachhaltigkeit im Luftverkehr angeboten – beides Themenbereiche, die im Workshop übereinstimmend als wesentlich für eine zukunftsfähige Luftverkehrsausbildung identifiziert wurden.