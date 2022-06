Interaktiver Gastvortrag zu "digitaler Produktentwicklung"

Ein Praxisbesuch ist die ideale Gelegenheit, das theoretische Wissen mit Praxiserfahrungen zusammenzubringen, wie der Gastvortrag im Rahmen der Vorlesung User Experience des Studiengangs Angewandte Informatik an der Hochschule Worms zeigte.



Der spannenden Frage, wie man eigentlich ein nutzerfreundliches, digitales Produkt entwickelt, gingen die Referentinnen Daniela Eller und Aline Hamm von Cassini Consulting nach. Ein kurzer Impulsvortrag bildete den Einstieg in das Thema digitale Produktentwicklung. Im Anschluss daran starteten die Teilnehmenden in eine interaktive Session mit drei Vertiefungsaufgaben, die den typischen Alltag im Bereich User Experience widerspiegeln. Daraus entstanden unterschiedliche Produktkonzepte, die im Plenum den Mitstudierenden vorgestellt und diskutiert wurden.



Diese Kombination aus Theorie und Praxis vermittelte den Teilnehmenden einen guten Einblick, wie digitale Produktentwicklung in der Wirtschaft abläuft. Durch den angeregten Austausch konnten viele Fragen auch zu den tagtäglichen persönlichen Herausforderungen und Karrierechancen beantwortet werden. Cassini ist eine wegweisende Firma für Management- und Technologieberatung für den digitalen Wandel, die zu den Top-Beratungsfirmen für Digitalisierung in Deutschland gehört und mittlerweile in allen deutschen Großstädten vertreten ist.



Als Alumna zurück an die Hochschule



Für Daniela Eller war die Gelegenheit, einen Vortrag an der Hochschule zu halten, eine besondere Freude, da sie selbst in Worms im Fachbereich Informatik erfolgreich ihr Studium absolviert hat und jetzt eigene Erfahrungen weitergeben kann. Als Teilnehmerin des Mentoring Programms des Career Centers der Hochschule sagt sie: „Jetzt kann ich wieder etwas zurückgeben. Während meines Studiums habe ich tolle Einblicke in verschiedenste Themen erhalten und kann nun in meiner Tätigkeit bei Cassini meine erworbenen Kenntnisse gezielt in vielen spannenden Projekten im Berateralltag einsetzen.“ Auch für Aline Hamm war der Vortrag eine gute Möglichkeit, ihre Erfahrungen in der IT aus Sicht ihres wirtschaftswissenschaftlichen Hintergrunds weiterzugeben und somit das Gesamtbild zu ergänzen.



Aline Hamm und Daniela Eller haben sich bei Cassini kennengelernt. Schnell merkten die Kolleginnen, dass ihr breites Spektrum an unterschiedlichen Erfahrungen und Hintergründen an der Schnittstelle zwischen Business und IT nicht ungenutzt bleiben sollte. So entstand die Idee zu diesem gemeinsamen Vortrag. Beide Referentinnen freuten sich über den regen Austausch und mit ihren Schnittstellentätigkeiten in vielen Projekten sind sie interessante Gesprächspartnerinnen mit einem breiten Themenangebot für die Studierenden.