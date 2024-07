Hult Prize Worms erfolgreich gestartet mit Networking-Event im DesignLab der Hochschule Worms

Im Juni fiel der Startschuss für die neue Hult Prize-Saison im DesignLab der Hochschule Worms. Voller Energie und Enthusiasmus trafen sich Studierende aus allen Fachbereichen zu einem inspirierenden Networking-Event, das den Unternehmergeist auf dem Campus beflügelte.Der Hult Prize ist ein internationaler Wettbewerb, der jährlich organisiert wird, um innovative und nachhaltige Start-up-Ideen zu fördern. Während des einjährigen Wettbewerbs arbeiten mehr als 100.000 junge Menschen aus über 120 Ländern daran, Start-ups mit großer Wirkung zu gründen, die die Ziele der vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung adressieren. Die Finalisten präsentieren ihre Projekte vor einer Expertenjury, und das Gewinnerteam erhält eine Finanzierung von 1 Million US-Dollar, um seine Idee in die Tat umzusetzen.Die Veranstaltung begann mit einer herzlichen Begrüßung und einer Einführung in die spannende Reise des Hult Prize, die vor uns liegt. Die Teilnehmenden hatten die Möglichkeit, neue Kontakte zu knüpfen und sich auszutauschen.Einer der Höhepunkte des Abends war das Menschen-Bingo, eine Aktivität, die das Eis brach und es den Studierenden ermöglichte, sich besser kennen zu lernen. Der Raum war erfüllt von Gesprächen und Lachen, als Gemeinsamkeiten entdeckt und Geschichten ausgetauscht wurden.Der Höhepunkt des Abends war der Spaghetti-Turm-Wettbewerb, bei dem Teams aus Spaghetti und Marshmallows den höchsten und stabilsten Turm aus Spaghetti und Marshmallows bauen mussten. Die dabei gezeigte Kreativität und Teamarbeit war beeindruckend. Zu sehen, wie die Ideenentwicklung und Problemlösungskompetenz der Teilnehmenden entstand, zeigt das hohe kreative Potenzial der Teilnehmenden.Vielen Dank an alle, die an diesem Abend teilgenommen haben. Ihre Begeisterung und ihr Engagement haben den Grundstein für ein spannendes Jahr gelegt. Wir freuen uns darauf, gemeinsam Großes zu erreichen. Ein besonderer Dank geht an das DesignLab Worms, das die Räumlichkeiten für diese Veranstaltung zur Verfügung gestellt hat.Christopher Fernandez Ramos studiert Digital Business Management an der Hochschule Worms und ist begeistert von Unternehmertum und Innovation und koordiniert die Hult Prize-Aktivitäten an der Hochschule: „Für mich ist das die Chance, die Welt zu einem besseren Ort zu machen“, sagt er. Das Hult Prize-Team ist dankbar für die Unterstützung, die es von der Hochschule erhalten hat und weiterhin erhält. Daraus entstand das Bedürfnis sich zu engagieren und etwas zu tun. „Wir haben viele kluge und talentierte Leute auf dem Campus und viele Ressourcen. Dennoch ist unsere Startup-Community relativ klein, obwohl wir überzeugt sind, dass viele interessiert sind, aber nicht den Mut haben, sich zu engagieren. Unser Ziel ist es, diese Lücke zu schließen und unsere Kommilitonen auf dem Campus zu ermutigen und zu stärken, um unsere Innovationskultur zu fördern. Unsere Vision ist es, Worms zu einem internationalen Innovationszentrum zu machen, in dem Menschen zusammenkommen, die Teil von etwas Größerem sein wollen“, fügt er begeistert hinzu.Mehr Informationen finden Sie hier: