Hochschulkontaktmesse "Karriere" - Erfolgreiche Rückkehr zur Präsenz

Am 20. Oktober war es nach drei Jahren endlich wieder soweit: Das Career Center begrüßte zur diesjährigen Karrieremesse 32 Unternehmen auf dem Campus der Hochschule Worms. Die erste Präsenzmesse nach der Corona-Pause hat deutlich gemacht, wie wichtig der direkte Kontakt und der persönliche Austausch an den Messeständen für alle Beteiligten sind.



Angebote für Studierende, angehende Absolvierende sowie Schülerinnen und Schüler

Nach der offiziellen Eröffnung der Hochschulkontaktmesse durch den Präsidenten der Hochschule nutzen zahlreiche Studierende die Chance, um die ausstellenden Unternehmen aus verschiedenen Branchen persönlich kennenzulernen und sich nach den Möglichkeiten für ein Praktikum, ein Werkstudium oder den Berufseinstieg nach dem Studium zu erkundigen. Auch interessierte Schülerinnen und Schüler besuchten die Messe, um auf Praxispartner für das Duale Studium zu treffen.



Digitale Unterstützung durch talentefinder® bleibt

Trotz der Rückkehr zur Präsenzveranstaltung haben auch in diesem Jahr digitale Tools die Messe bereichert. Erneut kam dafür die webbasierte Plattform talentefinder® zum Einsatz; diesmal als Informations- und Begegnungsplattform im Voraus der Messe und als Orientierungshilfe am Messetag. Die Teilnehmenden konnten sich online über die ausstellenden Unternehmen sowie deren offene Stellenangebote informieren und auch den Standplan sowie das Programm einsehen. Außerdem war es wieder möglich, Matches mit den Unternehmen zu generieren und diese dann auf der Messe persönlich zu treffen. So wurden über talentefinder® bereits im Vorfeld 70 Gesprächstermine für den Messetag vereinbart, was das ideale Zusammenspiel zwischen Online- und klassischen Messeformat zeigt.



Nach der Messe ist vor der Messe

Das Career Center der Hochschule bedankt sich bei allen ausstellenden Unternehmen für ihre Teilnahme und die gute Zusammenarbeit. Außerdem freuen wir uns bereits jetzt auf die nächste Karrieremesse, die im kommenden Jahr am 19. Oktober 2023 stattfinden wird.