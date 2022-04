Hochschulinformationstag der Hochschule Worms am 30. April in Präsenz

3.600 Studierende, drei attraktive Fachbereiche, hohe Internationalität - dahinter steckt die Hochschule Worms.Der Tag der offenen Tür bietet Studieninteressierten den idealen Rahmen, sich über das gesamte Studienangebot zu informieren, Studienmöglichkeiten auszuloten, sich aus erster Hand beraten zu lassen und den Campus kennenzulernen. Und das nun endlich auch wieder in Präsenz!Am 30.04.2022 ist das gesamte Hochschulteam mit einem abwechslungsreichen Programm von 10:00 bis 14:00 Uhr für alle Interessierten da.Zukunfts- und Karriereplanerinnen und -planer können ihre Fragen über den Studienalltag ganz allgemein oder aber individuelle Fragen ganz konkret stellen. Der HIT informiert über die aktuellen Themen rund um den Studienstart. Wie baut sich das Studium genau auf, welche Voraussetzungen muss ich mitbringen, kann ich ein Auslandssemester machen, was ist ein duales Studium, muss ich Sprachnachweise vorweisen, diese und viele weiteren Fragen können direkt vor Ort geklärt werden. Unsere kompetenten Ansprechpartner aus allen Fachbereichen und Serviceeinheiten sind an diesem Tag vor Ort.Campusführungen, Kurzvorträge und Gesprächsmöglichkeiten mit Studierenden runden das abwechslungsreiche Programm ab. Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt. So lassen sich bei einer Pause die vielen Informationen gut verdauen.Alle Informationen und das komplette Programm finden Sie unter: Hochschulinfotag 2022 | Hochschule Worms (hs-worms.de)