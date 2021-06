Hochschule Worms verleiht DAAD Preis 2021

Auch in diesem von Corona dominierten Jahr überreicht das International Center im Auftrag des Deutschen Akademischen Austauschdienstes (DAAD) den mit 1000 Euro dotierten DAAD Preis. Dieser Preis zeichnet sowohl herausragende akademische Leistungen als auch besonderes soziales Engagement aus.



Diese Anforderungen erfüllt der 24-Jährige aus Ghana stammende Student Andrew Adams in überragendem Maße. Er studierte von 2015 bis 2017 in seinem Heimatland Business Administration und kam dann nach Deutschland, um sein Studium an der Hochschule Worms im Fachbereich Touristik/Verkehrswesen aufzunehmen.



Die eigene Begeisterung weitergeben



Schon früh war er von der Luftfahrt begeistert und im Alter von 17 Jahren wurde er der Präsident des Aviation Clubs Ghana (ACG) mit dem er nach wie vor stark verzahnt ist. Andrew Adams studiert sehr erfolgreich den Bachelorstudiengang Aviation Management und steht bereits kurz vor seinem Abschluss. Seine Begeisterung für die Luftfahrtausbildung möchte er weitergeben. Daher setzt er sich in seiner Freizeit leidenschaftlich dafür ein, junge Menschen in Ghana für diese Branche zu begeistern und sie zu fördern.



2019 hat er zusammen mit dem Fachbereich Touristik/Verkehrswesen der Hochschule Worms das Projekt „Aviation Management For Ghana“ (AVM4G) ins Leben gerufen. Ziel dieser Maßnahme ist es, Studierende in Ghana zu bestärken, nach Deutschland zu kommen, um den Bachelor Studiengang Aviation Management zu studieren. Das Projekt ermöglicht aber auch einen Austausch in die andere Richtung und möchte deutsche Studierende ermutigen, in Ghana ein Praktikum im Bereich Luftfahrtunternehmen zu absolvieren.



Hierfür konnte Adams wichtige namhafte Unternehmenspartner akquirieren, wie z.B. Ghana Civil Aviation Authority (GCAA) und Africa World Airlines (AWA). Diese Unternehmen garantieren eine Anzahl an Praktikumsplätzen, die die Mitglieder des Aviation Clubs Ghana nutzen können, um die Zugangsvoraussetzungen für den Bachelor Aviation Management der Hochschule Worms erfüllen zu können.



Darüber hinaus werden auch Praktikumsplätze für internationale Studierende angeboten, die daran interessiert sind, professionelle Luftfahrterfahrungen im westafrikanischen Umfeld zu sammeln.



Das Ziel fest im Blick



Auch wenn aufgrund von Corona das Projekt ins Stocken geraten ist, hält Adams an seinem Ziel fest. Insbesondere der Luftverkehr hat große Einbußen zu verzeichnen und Grenzschließungen und Reglements kamen erschwerend hinzu. Doch das kann den jungen Mann nicht aufhalten. Seinen Erfahrungsschatz gibt er an Mitglieder des Aviation Clubs Ghana und generell Studentinnen und Studenten der Luftfahrtbranche weiter. Künftigen Studierenden aus Ghana will er ehrenamtlich Starthilfe in Deutschland geben und ihnen sein Know-how zur Verfügung stellen.



Wenn die Thesis geschrieben ist, will Andrew Adams zunächst in die Heimat reisen, um finanzielle Lösungen zu eruieren, die die Mitglieder des Aviation Clubs Ghana künftig unterstützen sollen. Momentan absolviert der Studierende Adams sein letztes Pflichtpraktikumsmodul bei der Lilium eAircraft GmbH in München, wo er auch seine Bachelorthesis schreiben wird. Seine Motivation und sein soziales Engagement sind ungebrochen und für die Hochschule ist es ein Gewinn, dass mit diesem Projekt weiterhin eine Verbundenheit bestehen bleibt. Wir wünschen Andrew Adams bei all seinen künftigen Vorhaben viel Erfolg.

