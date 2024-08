Hochschule Worms verabschiedet Professor Dr. Norbert Varnholt in den Ruhestand

Mit Beginn des Wintersemesters 2024/2025 verabschiedet die Hochschule Worms Professor Dr. Norbert Varnholt, der über mehr als drei Jahrzehnte die Geschicke der Hochschule maßgeblich mitgestaltet hat, in den wohlverdienten Ruhestand. Der Vizepräsident der Hochschule, Professor Dr. Patrick Sinewe, würdigte die herausragenden Verdienste des ehemaligen Präsidenten.Nach seinem Studium der Betriebswirtschaftslehre war Professor Varnholt in der Wirtschaftspraxis tätig. Er bekleidete verschiedene Funktionen in der Henkel Gruppe im Stammhaus in Düsseldorf aber u.a. auch bei der Henkel Indonesia in Jakarta. Zuletzt war er „Leiter Betriebswirtschaft des Unternehmensbereichs Waschmittel“.Zum Wintersemester 1992/93 erhielt er einen Ruf für "Allgemeine Betriebswirtschaftslehre und Rechnungswesen" an die damalige Abteilung Worms der Fachhochschule Rheinland-Pfalz. Nur vier Jahre später, 1996, übernahm er die Position des Abteilungsdekans und des Gründungsbeauftragten der in die Selbständigkeit zu führenden Fachhochschule Worms.Mit der Gründung der Hochschule Worms als eigenständige Institution im Jahr 1996 trat Professor Varnholt als erster Präsident in der Geschichte der Hochschule Worms an und prägte diese in den folgenden sechs Jahren entscheidend. Unter seiner Führung erlangte die Hochschule eine starke Position in der Bildungslandschaft und legte den Grundstein für zukünftige Erfolge und im wörtlichen Sinne auch den Grundstein für den Ausbau der Hochschule. Die Hochschule Worms wurde während dieser Jahre die Rheinland-Pfälzische Hochschule mit dem höchsten prozentualen Anteil ausländischer Studierender. Weiterhin fand eine stetige Intensivierung der Partnerschaften mit ausländischen Hochschulen, der SAP SE und der DATEV eG statt.Seit 2003 konzentrierte sich Professor Varnholt auf die Studienrichtung Steuern und trug in dieser Rolle maßgeblich dazu bei, zahlreiche Fachkräfte für die Steuerbranche auszubilden und intensiv zu betreuen, u.a. als Steuerberater in eigener Kanzlei. Seine Expertise und sein Engagement fanden weit über die Hochschulmauern hinaus Anerkennung.Auch außerhalb der akademischen Welt war Professor Varnholt ein aktives Mitglied der Gesellschaft. Er engagierte sich über viele Jahre in verschiedenen politischen Ämtern, unter anderem als Kreisvorstandsmitglied und Fraktionsvorsitzender einer Stadtratsfraktion sowie im Bundesvorstand des Bundesverbandes der Ratinganalysten und Ratingadvisor von 2009 bis 2013. Er ist Vorsitzender der Gesellschaft für Deutsch-Chinesische Freundschaft e.V. Darüber hinaus war er von 2011 bis 2014 an der Gründung und Geschäftsführung des Steinbeis-Beratungszentrums für Controlling und Strategie beteiligt. Sein wissenschaftliches Werk stellt er in zahlreichen Publikationen www.rlp-forschung.de / sciport.rlp sowohl der Öffentlichkeit als auch seinen Studierenden zur Verfügung.Der Fachbereich Wirtschaftswissenschaften sowie die gesamte Hochschule Worms danken Professor Dr. Norbert Varnholt für sein langjähriges und außerordentliches Engagement und wünschen ihm für seinen Ruhestand alles Gute.