Hochschule Worms begeistert junge Entdecker: Kinder-Uni 2024 voller Erfolg

Auch in diesem Jahr hat sich die Hochschule Worms während der Sommerferien in einen Lernort für die Jüngsten verwandelt. Aufgrund der begrenzten Plätze und der intensiven Kleingruppenarbeit waren die Kurse rasch ausgebucht.



Drei spannende Workshops für Kinder zwischen acht und zwölf Jahren im Angebot



Unter der Leitung von Prof. Dr. Carina Leue-Bensch haben die Kinder eine Einführung in die Welt des Design Thinking bekommen. In diesem interaktiven Workshop konnten die Kids ihrer Kreativität und Problemlösungsfähigkeit freien Lauf lassen. Die Teilnehmenden lernten die Prinzipien des Design Thinking praktisch kennen – von Empathie über Ideenfindung bis hin zum Prototyping.



Isabelle Obenauer und ihr Team aus dem Fachbereich Informatik haben Kinder zwischen neun und zwölf Jahren eingeladen, einen Roboter aus LEGO® zu bauen und ihn mit der LEGO® Education WeDo 2.0 Software zu programmieren. In Zweierteams meisterten die Kinder einen anspruchsvollen Parcours, bei dem Hindernisse erkannt und überwunden werden mussten. Ein Vortrag über die Funktionsweise des Internets rundete das Programm ab und gab Einblicke in die faszinierende Welt der digitalen Vernetzung.



Bernd Feldmeth hat die Kinder durch den Energie-Parcours der VRD Stiftung für Erneuerbare Energien geführt. Nach einer kurzen Einführung in die Grundlagen der erneuerbaren Energien ging’s für die Kinder an fünf Stationen auf Entdeckungsreise. Dabei lernten sie viel über Sonnenwärme, Sonnenstrom, Windkraft, Wasserkraft und Energiesparen. Ein eigenes Forscherheft mit Aufgaben und Rätseln vertiefte das Wissen.



Die jungen Forscherinnen und Forscher waren mit viel Interesse und Engagement dabei. Einige der Kids hatten schon einiges an Vorwissen mitgebracht, das sie dann im Verlauf der Workshops anwenden und vertiefen konnten. Das Beste an den Workshops ist aber immer, dass die Kinder selbst experimentieren können. Die Workshops boten viel Raum für Austausch und Diskussion, was die Begeisterung der Kinder weiter steigerte.



Nächstes Jahr geht‘s weiter!



Ein großes Dankeschön an alle, die sich die Zeit genommen haben, um komplexe Themen kindgerecht aufzubereiten. Die Hochschule freut sich darauf, auch im nächsten Jahr wieder ein abwechslungsreiches Programm anbieten zu können und die jungen Entdecker erneut an der Hochschule Worms begrüßen zu dürfen.

