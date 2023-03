Herstellerverband kooperiert mit Hochschule Worms

Neuer Studiengang im Bereich „DIY- und Baumarktmanagement für Handel und Industrie“

Im Rahmen der heute stattgefundenen Frühjahrstagung des Herstellerverband Haus & Garten e.V. in Worms wurde die Kooperation des Herstellerverbandes mit der Hochschule Worms bekannt gegeben. Ziel dieser Zusammenarbeit ist es, einen neuen Studiengang ins Leben zu rufen, der interessierten dual Studierenden ein tieferes Verständnis für das DIY- und Baumarktmanagement vermitteln soll.



Der Studiengang wird von erfahrenen Dozenten der Hochschule unterrichtet und von Experten aus den Mitgliedsunternehmen des Verbandes unterstützt, die aus der Branche stammen. Die Studierenden werden u.a. in den Bereichen Handel, Vertrieb, Category Management, Supply Chain Management, Innovation und Projektmanagement geschult und erhalten somit eine praxisnahe Ausbildung, die sie auf eine Karriere im DIY- und Home Improvement-Bereich vorbereitet.



"Wir freuen uns sehr, diesen neuen Studiengang gemeinsam anbieten zu können", sagt Prof. Dr. Nektarios Bakakis. "DIY ist ein wachsender Trend und wir glauben, dass es einen großen Bedarf an qualifizierten Fachkräften in diesem Bereich gibt. Durch die enge Zusammenarbeit mit dem Herstellerverband können wir sicherstellen, dass unsere dual Studierenden die bestmögliche Ausbildung erhalten und optimal auf eine Karriere in diesem Bereich vorbereitet werden."



"Wir sind begeistert von dieser Kooperation", fügt Norbert Lindemann (Geschäftsführer Herstellerverband) hinzu. "Es ist wichtig, den nächsten Generationen von DIY-Enthusiasten mit diesem Studiengang die richtigen Fähigkeiten und Werkzeuge zu vermitteln, damit sie in der DIY-Industrie von morgen erfolgreich sein können. Wir sind überzeugt, dass dieser Studiengang einen maßgeblichen Beitrag dazu leisten wird, die Attraktivität unserer Branche für junge Nachwuchskräfte zu erhöhen und die Wettbewerbsfähigkeit unserer Mitgliedsunternehmen und deren dual Studierenden zu verbessern."