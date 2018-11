Gründertalk erfolgreich gestartet!

12.11.18

Am 17. Oktober lud der GründerClub der Hochschule Worms alle Studierenden zum ersten Gründertalk in den Raum des GründerClubs ein. Ziel der Veranstaltungsreihe ist es, Gründungen aus der Hochschule bekannter zu machen und Studierenden eine Plattform zu bieten sich zum Thema Gründung und Selbstständigkeit auszutauschen.



Inspiration geben, Fragen beantworten und Mut machen



Der Gründertalk ist ein weiterer Beitrag zur Gründungskultur auf dem Campus. Konstantin Wachendorff, Vorstandsmitglied des GründerClubs, sprach nicht nur die Einleitung, sondern gab dazu auch eine kurze Einführung in das von ihm und drei weiteren ehemaligen Studenten gegründete Unternehmen eyeV. Das Unternehmen eyeV wurde im Sommer gegründet und gefördert durch EXIST-Gründerstipendien. In der direkt anschließenden offenen Fragerunde wurden technische Fragen und solche zu Finanzierung und Geschäftsmodell angeregt diskutiert.



Erfahrungen nutzen



Es wäre viel zu schade, wenn all die Erfahrungen, die sich bei einer Gründung aus der Hochschule machen lassen, ungenutzt blieben. Darum soll der Gründertalk zu einem festen Treffpunkt für Gründungswillige werden. Nach dem Motto: Aus der Praxis für die Praxis!



Wer sich für das Thema Gründung und die Arbeit des Gründerclubs interessiert, ist herzlich zum nächsten Gründertalk am 14. November um 17:30 Uhr auf den Campus der Hochschule Worms in den GründerClubraum (direkt gegenüber der Mensa) eingeladen. Dort kann man Gründer kennenlernen und sich austauschen. Diesmal mit dem Gründerteam von tripmind als special guest!

