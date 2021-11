ForexLab startet erfolgreich

Nach einem überzeugenden Antrag beim Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau Rheinland-Pfalz (MWVLW, https://mwvlw.rlp.de ), bei dem die Hochschule Worms Fördermittel in Höhe von rund 128.000 Euro für zwei Jahre sichern konnte, begann das Projektteam zum 1. September 2021 mit der Arbeit. Ziel ist die Entwicklung von Hilfsmitteln, die spielerisch den Umgang mit dem Instrumentarium zur Absicherung von Währungsrisiken im internationalen Handel vermitteln. Was zunächst als Nische erscheint, entpuppt sich bei genauerem Hinsehen als ein Thema mit großer Relevanz. Beispielsweise wird der deutsche Außenhandel in Höhe von 2.432 Mrd. Euro nur zu etwa einem Drittel in Euro berechnet. Bei einer durchschnittlichen Schwankung von 9% kann daher ein Wechselkursrisiko von 150 Mrd. Euro entstehen. Um diesem Problem entgegen zu wirken, existieren Instrumente, mit denen sich Unternehmen gegen dieses Risiko absichern können, deren Nutzung ist jedoch komplex und muss erlernt werden. Hier setzt ForexLab an.In den vergangenen Jahren entwickelte das Zentrum für Technologie und Transfer (ZTT, https://ztt.hs-worms.de ) unter der fachlichen Betreuung von Prof. Dr. Henning Kehr (Spezialist für International Business und Vizepräsident der Hochschule Worms) ein prototypisches Serious Game in Form einer iPad App. Diese erlaubt es in realistischen Import-/Export-Szenarien den Umgang mit einem vielfältigen Absicherungs-Tool spielerisch zu erlernen. Im aktuellen Projekt wird der Prototyp inhaltlich und technisch erweitert und um einen Businessplan ergänzt mit dem das Produkt zur Marktreife entwickelt wird. Am Ende der Förderperiode des Projekts wird somit eine Ausgründung ermöglicht. Schon jetzt können Interessierte sich unter https://forexlab.app informieren und sich für den bereits laufenden Beta-Test anmelden.