Erfolgreicher Hochschulinformationstag an der Hochschule Worms

Am 27. April 2024 öffnete die Hochschule Worms ihre Türen für den jährlichen Hochschulinformationstag (HIT), der Studieninteressierten einen umfassenden Einblick in das breite Studienangebot und das Campusleben bot.



Mit über 3.300 Studierenden und drei attraktiven Fachbereichen steht die Hochschule Worms für Vielfalt und Internationalität. Der Hochschulinformationstag bot den Besucherinnen und Besuchern die Möglichkeit, sich persönlich über das gesamte Studienangebot zu informieren, Studienmöglichkeiten auszuloten und den Campus kennenzulernen. Von 10:00 bis 14:00 Uhr stand das gesamte Hochschulteam bereit, um mit einem abwechslungsreichen Programm alle Interessierten zu unterstützen.



Informativ – umfassend - persönlich



Der Hochschulinformationstag bot umfassende Informationen aus erster Hand. Zukunfts- und Karriereplanerinnen und -planer hatten die Möglichkeit, ihre Fragen zum Studienalltag im Allgemeinen oder zu konkreten Einzelfragen zu stellen. Experten informierten über Themen wie den Studienaufbau, Voraussetzungen, Auslandssemester, duale Studiengänge und Sprachnachweise. Kompetente Ansprechpartnerinnen und -partner aus allen Fachbereichen und Serviceeinheiten standen den Besuchern zur Verfügung.



Neben individuellen Beratungsgesprächen gab es Campusführungen, Kurzvorträge und Gesprächsmöglichkeiten mit aktuellen Studierenden. Auch für das leibliche Wohl war gesorgt, sodass die Besucherinnen und Besucher die vielen Informationen in angenehmer Atmosphäre aufnehmen konnten. „Der Hochschulinformationstag war auch dieses Jahr wieder ein voller Erfolg und bot den Studieninteressierten eine hervorragende Gelegenheit, sich umfassend über unser Studienangebot zu informieren und einen Einblick in das Campusleben zu erhalten", sagte Dorothea Hoppe-Dörwald, Pressesprecherin der Hochschule Worms.

