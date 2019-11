Pressemitteilung BoxID: 774150 (Hochschule Worms)

Erfolgreiche Hochschulkontaktmesse "Karriere" 2019

Studierende nutzten 13. Karrieremesse der Hochschule Worms intensiv

Am Dienstag, den 22. Oktober 2019, war es wieder soweit: 27 Unternehmen stellten sich den Studierenden der Hochschule Worms als attraktive Arbeitgeber vor. An Messeständen in und vor der Aula sowie in 13 Unternehmenspräsentationen informierten sich Studierende und Absolventinnen und Absolventen der drei Fachbereiche über Karrierechancen. Gleichzeitig konnten sie sich bei den Unternehmen unmittelbar bewerben. Unternehmen aus der Region und ganz Deutschland präsentierten sich. Sie boten Berufseinstiegsstellen, mehrmonatige Praktika, Werkstudentenplätze, Traineestellen und Plätze für Bachelor- und Master-Abschlussarbeiten an.



Top-Bewertungen für die Hochschule Worms



Der Besucherstrom war groß und es herrschte den ganzen Tag reges Treiben auf dem Messegelände, was zur großen Zufriedenheit der Aussteller beitrug. Das schriftliche Feedback der Unternehmensvertreterinnen und -vertreter am Ende der Messe fiel überdurchschnittlich gut aus: Sie bewerteten die Zahl und Qualität der Messebesucher mit "gut" ebenso wie die Räumlichkeiten. Für die Messeorganisation und die Betreuung und Verpflegung vor Ort gab es die Note „sehr gut“.



Studierende und Unternehmen zusammenzubringen und ideale Karrierechancen direkt vor Ort zu vermitteln, das ist der besondere Service dieser Messe, die vom Career Center der Hochschule Worms bereits zum dreizehnten Mal organisiert wurde. Zahlreiche teilnehmende Unternehmen meldeten direkt am Messetag ihr Interesse für die Hochschulkontaktmesse 2020 an.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (