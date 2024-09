Engagement, Energie und Empathie: DAAD-Preisträgerin 2024 der Hochschule Worms beeindruckt durch herausragende Leistungen und soziales Engagement

Die Hochschule Worms freut sich, Suhaidatu Dramani aus Ghana als diesjährige Preisträgerin des DAAD-Preises für hervorragende Leistungen im Studium und besonderes soziales Engagement ausländischer Studierender auszuzeichnen. Die Master-Studentin im Studiengang Entrepreneurship hat nicht nur durch ihre akademischen Leistungen überzeugt, sondern auch durch ihren unermüdlichen Einsatz für soziale Gerechtigkeit und interkulturellen Austausch.



Ein Lebensweg geprägt von Entschlossenheit



Suhaidatu Dramani wuchs in einem infrastrukturell benachteiligten Gebiet in Ghana auf, das von fehlenden Grundversorgungen und gesellschaftlichen Herausforderungen wie der Ausbeutung von Mädchen geprägt ist. Angetrieben von einem tiefen Wunsch, diese Ungerechtigkeiten zu bekämpfen, verfolgte sie unbeirrbar ihre Bildungsziele. Als erste in ihrer Familie mit einem Universitätsabschluss finanzierte sie ihr Studium weitgehend autodidaktisch und durch kontinuierliche Arbeit während ihres Bachelorstudiums.



Im Jahr 2021 begann sie ihr Masterstudium für Entrepreneurship an der Hochschule Worms und steht kurz vor dem Abschluss. Ihr Studium und das Leben in Deutschland eröffneten ihr neue Perspektiven, die es ihr ermöglichten, gezielte Maßnahmen zur Unterstützung benachteiligter Mädchen in ihrem Heimatort Teshie zu entwickeln.



Soziales Engagement auf höchstem Niveau



Während ihres Praxissemesters gründete Suhaidatu Dramani ein Gemeindezentrum für Mädchen in Teshie. Das Projekt „The Good Tree“ (TGT) kombiniert feministische Theorie mit betriebswirtschaftlichem Know-how, um ein sicheres und unterstützendes Umfeld für Mädchen zu schaffen, in dem ihr Potenzial gefördert wird. Dieses Engagement spiegelt nicht nur ihre fachliche Kompetenz, sondern auch ihre tief verwurzelte Empathie und ihren unermüdlichen Einsatz für soziale Gerechtigkeit wider.



Zukunftspläne und berufliche Ambitionen



Nach ihrem Abschluss plant Suhaidatu Dramani, einen Verein in Deutschland zu gründen, um Austauschprogramme zwischen „The Good Tree“ und dem Eleonoren-Gymnasium in Worms anzubieten. Dadurch soll jungen Frauen ein besseres kulturelles Verständnis, die Entwicklung von Sprachkenntnissen und eine erweiterte Perspektive auf globale Themen ermöglicht werden.



Parallel dazu arbeitet Suhaidatu Dramani seit Juni 2022 als wissenschaftliche Mitarbeiterin im Fachbereich International Business Administration (IBA) an der Hochschule Worms. In dieser Funktion leitet sie die Entwicklung von „LaunchPad“, einer Plattform zur Förderung der Zusammenarbeit zwischen der Hochschule und der Wirtschaft, mit einem Fokus auf die Unterstützung von Start-ups und kleinen und mittleren Unternehmen (KMU).



Unterstützung durch den DAAD-Preis



Die finanzielle Unterstützung durch den DAAD-Preis verschafft Suhaidatu Dramani die nötige Freiheit, sich auf die Weiterentwicklung ihrer Projekte und die Gründung ihres Vereins zu konzentrieren. Zudem plant sie, ein EXIST-Stipendium zu beantragen, um die digitale Plattform „LaunchPad“ weiter auszubauen und erfolgreich auf den Markt zu bringen.



Mit ihrem unermüdlichen Einsatz und ihrem klaren Ziel, betriebswirtschaftliche Kenntnisse zur Verbesserung des Lebens von Frauen und Mädchen einzusetzen, ist Suhaidatu Dramani eine Inspiration für Studierende und ein Vorbild für gesellschaftliches Engagement.

