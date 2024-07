EXIST-Women an der Hochschule Worms

Nach jahrelanger Unterstützung von Gründungsinteressierten im Hochschulkontext bei ihrer Bewerbung für das EXIST-Gründungsstipendium ist die Hochschule nun Teil eines weiteren EXIST-Förderprojekts. EXIST-Women , ein Programm des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie, fördert gezielt Frauen in der Gründungsphase von technologie- und wissensbasierten Startups. Es bietet finanzielle Förderung, Coaching und Netzwerkmöglichkeiten, um die Zahl der Unternehmensgründungen durch Frauen in Deutschland zu erhöhen.In zwei Auswahlrunden wurden an der Hochschule Worms insgesamt sieben Stipendiatinnen ausgewählt. Ein vierköpfiges Gremium, bestehend aus Vertreterinnen und Vertretern des Startup-Centers , dem Gleichstellungsbüro , gründungsbegeisterten Professorinnen sowie externer Expertise durch Brigitte Herrmann, ehemalige Leiterin des Wagniskapitalfonds der Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz, führte dazu an zwei Tagen zahlreiche Bewerbungsgespräche, um die Gründungsmotivation der Kandidatinnen zu ermitteln.Seitdem werden die sieben Stipendiatinnen nicht nur drei Monate lang finanziell unterstützt, um ihre Gründungsidee intensiv zu verfolgen, sondern wurden auch mit Mentorinnen und Mentoren aus der Hochschule und erfolgreichen Unternehmen zusammengebracht. Neben Veranstaltungen des Projektträgers in Berlin und München bietet die Hochschule in regelmäßigen Abständen Workshops und Veranstaltungen für die Stipendiatinnen und weitere Interessentinnen an. Die Themen dieser Workshops in der ersten Jahreshälfte reichten von Persönlichkeitsentwicklung über Ideenfindung bis hin zu Online-Auftritten. Auch in der zweiten Jahreshälfte werden weitere Workshops angeboten, um die Stipendiatinnen auf ihrem Gründungsweg zu begleiten und zu unterstützen. Das Veranstaltungsprogramm für Interessierte finden Sie in Kürze unter:Das Projekt läuft an der Hochschule Worms noch bis Ende November 2024. Wir hoffen auf eine weitere Förderrunde, in der wir gerne weiteren Interessentinnen eine Teilnahme ermöglichen wollen.